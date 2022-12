Régi családi, baráti kapcsolatok révén tudják ezt megtenni rengeteg energiával, kreativitással, és mivel közvetlen légkörű találkozásokat szerveznek, bátran jönnek a kapcsolódási pontot kereső új temetőhegyiek, dózsavárosiak is. Minden év talán legnagyobb attrakciója a közös karácsonyozás, amely úgy jöhet létre, hogy a Dózsavárosi Baráti Kör tagjai szabadidejüket feláldozva szervezik a műsort, a vendéglátást, évről-évre a szép közös fenyőt, amit nem egyszer maguk vágnak ki. Említsük meg a véget nem érő pályázatírást is, ami például fedezetet jelentett a felállított betlehem nívós berendezéséhez. Idén a baráti kör több újítással is élt; advent első három vasárnapján is gyertyagyújtásra, beszélgetésre hívta a környék lakóit, a negyedik vasárnap előtt pedig nagy sikerrel rendezték meg a hagyományos karácsonyi ünnepséget. Még egy újdonság: a karácsonyi ünnepkör lezárultával sem szedik szét a Dózsa téren felállított díszletet, közkívánatra vízkeresztig a városrészé marad betlehem ünnepi hangulata. A gondoskodásba az is belefért, hogy a Dózsavárosi Barti Kör saját fenyőt ültetett a térre – egy-két év múlva már azt lehet feldíszíteni, attól kezdve pedig már nem kell egyetlen fát sem kivágni, mégis lesz hol összegyűlni, ünnepelni.