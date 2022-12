Tornai Tamás házigazda a vendégeket üdvözölve elmondta, hogy üzenet értéke van a mai napnak. – Örvendetes, hogy a mai nagy összevisszaságban vannak, akik üzenni szeretnének azzal, hogy legyen itt egy emlék, egy út, amely a Somló szolgálóival emlékezteti az utókort – mondta Tornai Tamás. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő beszédében méltatta Tornai Endre munkásságát. – Nehéz helyzetekben sokszor megkérdezte, hogy mit tennénk a helyében. Valószínűleg most azt mondaná, hogy a munka is ünnep, menjünk dolgozni. Cselekvő ember volt, még a mozgása is azt sugallta, hogy tenni kell. Mindig voltak tervei, folyton a holnapot tartotta szem előtt. 1985-től 1990-ig országgyűlési képviselőként is dolgozott, de jóval kevesebb lehetősége volt, mint ma nekem. Mégis neki köszönhető például, hogy visszakerült a somlói bor a budapesti éttermekbe, még a Malév járatokon is lehetett somlói bort inni. Gondozta a Somló fejlődését, rendben tartását, tett a környékbeli utak javításáért – hangsúlyozta Kovács Zoltán hozzátéve, hogy azt a szobrot avatják fel ma, amelyet Tornai Endre kiérdemelt.

Fehérvári András a borsétány ötletgazdája köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Tornai Endre volt az a termelőszövetkezeti elnök, országgyűlési képviselő, borász, aki tudatosan tette a borvidék vezető borászatává a Tornai Pincészetet. - Szisztematikusan építette kapcsolatait hazai és nemzetközi szinten. Hitt az általa meghatározott fejlődési irány helyességében, amely igaznak bizonyult. Szőlészeti és borászati technológia tekintetében irányt mutatott, továbbképzések tucatjait szervezte, munkát biztosított a környék lakosságának – mondta Fehérvéri András. Az ünnepségen Tornai Endre dédunokája, Naszer Hanna működött közre, majd az együtt ünneplők felavatták Tornai Endre mellszobrát, Raffai Béla szobrászművész alkotását.

A Tornai Pincészetben a házigazda kijelentette, hogy fontos kihívást jelent ma az ágazatban az alapanyagok ára, a hitelek kamatai és a munkabérek emelkedése, valamint a piac megszerzése, tovább építése és a lappangó kihívás, a bizalmatlanság.