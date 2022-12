Szép példája az összefogásnak a lakótelepi karácsony Balatonfüreden, ahová mindenki azt vitt el, amit tudott, így például díszeket a fenyőfákra, finom falatokat, édességeket és forró teát a szeretetvendégséghez, és a később ünnepi díszbe öltöztetett fenyő is felajánlásból érkezett. Az ünnepség már délelőtt megkezdődött, amikor a lakótelep közelében működő bölcsődék és óvodák apróságai, valamint az iskolások feldíszítették a parkokban lévő, kisebb fenyőfákat. Az Eötvös Loránd Általános Iskola diákjai pedig előadták az ünnepi összeállítást, amit majd a karácsonyi ünnepségükön is bemutatnak. A gyerekeket a szervezők meleg teával, mézes puszedlivel kínálták, és választhattak apró ajándékot is maguknak. A lakótelepen egész nap sokan gyönyörködtek a feldíszített fenyőfákban, élvezték a karácsonyi hangulatot az emberek, köztük kisgyermekesek örömmel sétáltak, beszélgettek egymással a szabadban.