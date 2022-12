A rezsiárak növekedése miatt a megszokott december végi, január eleji árváltozást előrébb hoztuk és októberben 300-350 forinttal emeltük meg a mozijegyek árait. Ezzel együtt azonban bevezettünk egy szerdai, kedvezményes 1750 forintos egységes jegyárat, ezzel kedvezve az árérzékenyebb nézőknek - mondta el érdeklődésünkre Buda Andrea, a Cinema City PR- és marketingigazgatója. Hozzátette, a nyitvatartáson is változtattak. - Szintén a rezsiköltségeink növekedése miatt hoztuk meg azt a döntést, hogy a vidéki mozijainkban hétköznap 16 órakor kezdjük az első előadást, de a hétvégi nyitvatartás változatlan maradt. Az Avatar premierjétől kezdve - december 15-től - azonban visszaállunk az eredetileg is megismert nyitvatartásra, amit a karácsonyi ünnepek alatt, majd a januári iskolaszünetben is tartani fogunk - árulta el.

A mozitermekben óránkénti ellenőrzéssel 20 Celsius-fokos hőmérsékletet tartanak. - Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan látogatóink, akik a 20 fokot hidegnek érzik, nekik javasoljuk, hogy rétegesen öltözve érkezzenek hozzánk - jegyezte meg.

Megtudtuk azt is, a forgalmon egyelőre nem érződik az infláció, vagy a megnövekedett rezsi hatása. - A filmkínálattól sokkal inkább függ, mennyien jönnek a mozikba. Az év vége, és a jövő év is nagyon erős felhozatallal szolgál majd - vetítette előre. A kínálat pedig meglehetősen széles lesz idén is az ünnepek alatt. Már elkezdődött az Avatar: A víz útja film előfoglalása, a családi filmek között pedig érkezik a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság, a Teddy mackó karácsonya, vagy a Kis Nikolas: Eljött a boldogság ideje, illetve a Varázsfuvola című produkciók. - Népszerű választás lesz még a Whitney Houston életét feldolgozó: I wanna dance with somebody - A Whitney Houston film, vagy a francia filmek kedvelőinek az Új játék című vígjáték is. Ezeken kívül az ünnepi műsorban marad jónéhány tartalom az előző hetekről - jegyezte meg.