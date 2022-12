A Kelet-Balatoni Borlovagrend kezdeményezésére 2009 óta minden évben megtartják a Szent János-napi borszentelést. A borokat Medveczky Miklós plébános áldotta meg a szentmise részeként tartott szertartáson kedden, mondta el Győrfi Károly, a borlovagrend elnök-nagymestere. Hozzátette, idén a borlovagrend számos tagja mellett a korábbiaknál több kistermelő is részt vett a borszentelésen, néhány borrendi tag pedig az újbora mellett házi pálinkáját is elvitte a jánosáldásra. A szertartásra a Balaton keleti medencéjére jellemző, mintegy tizenöt borfajtával – például olaszrizling, zenit, zengő, kékfrankos – érkeztek a termelők.

December 27-én János apostolt ünneplik a keresztény világban, a borszentelés hagyománya a 13. századtól terjedt el a Német-római Birodalomból. A hagyomány szerint gyakran ettől a naptól kezdték el fogyasztani az újbort, a boráldás egyik célja pedig az volt, hogy a következő évben is jó termést takaríthassanak be a borosgazdák.