Azt látjuk, hogy havazik, illetve havas eső esik a megyeszékhelyen, olvasóinktól úgy tudjuk ez jellemző megyeszerte, így például a Bakonyban, Várpalotán, Nagyvázsonyban, Ajkán, valamint a Balatonnál is. Mindenütt ködös, borongós az idő, a hőmérséklet fagypont körüli, a magasabban fekvő területeken ennél is hidegebb van. Az előrejelzések szerint napközben is mindössze plusz egy és plusz öt fok várható. Információnk szerint fennakadást sehol nem okoz az időjárás, de a rendőrség a megszokottnál és a megengedettnél is lassabb, óvatosabb közlekedést javasol.

Pénteken sokfelé kifehéredhet a táj

Fotós: Juhász-Léhi István

Hidegkúton már a táj is fehéredik. A Balaton-felvidéki településen jelenleg -1 Celsius fok van, az utak jól járhatóak, de figyeljünk a megváltozott körülményekre.