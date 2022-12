A második gyertyát Pálinkás Roland önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) és Szabó János atya, a Veszprémi Főegyházmegye gazdasági helynöke gyújtotta meg. A képviselő arról beszélt, az adventi koszorú első gyertyája a hitet, a második a reményt jelképezi. Pálinkás Roland kiemelte, a járvány után, amikor a szomszédunkban háború dúl, a bizonytalanság ott van a mindennapokban, ugyanakkor a hitből táplálkozó remény erőt adhat, ebben a veszprémi közösség is példát mutat. Megjegyezte, a jövő évi Európa Kulturális Fővárosa 2023 program rendezvényei is a szebb napok reményét szimbolizálják a térségben élők számára.

Szabó János atya elmondta, a gyertya lángja a hit fényét szimbolizálja. Hangsúlyozta, a hit nem elvesz, hanem hozzátesz az ember mindennapjaihoz és ünnepeihez. Arról is beszélt, a gyertya lángja a békességről is üzen: mindannyiunk vágya a béke. Úgy vélte, ennek megteremtéséhez az első lépés, hogy megbékéljünk önmagunkkal. Ha ez sikerül, békességet sugárzunk a környezetünkre, és ez hozzásegít a családi békéhez, harmóniához is.