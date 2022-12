Tábori Ferenc az alapítvány nevében elmondta, szervezetük 1990-ben alakult a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének égisze alatt. Az elmúlt évtizedekben számos olyan szervezetet támogattak, amely hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozott. Elhangzott az is, hogy a közalapítvány öt éve táboroztat Veszprém és Kovászna megyei hátrányos helyzetű gyermekeket a csopaki üdülőfaluban. Kuratóriumuk idén novemberben döntött úgy, hogy a fent említett három megyei szervezetet támogatják 1,3 millió forint értékben.

Az ajándékcsomagokban – amelyeket Tábori Ferenc kurátor társával, Horváth Ernővel adott át pénteken a kórház Csillag-termében – plüssfigurák, kifestőkönyvek, színesceruza-készletek és ünnepi tollakat tartalmazó adományt állítottak össze. Mindezek mellett a Haribo Hungária Kft. 300 ezer forint értékben 750 csomaggal támogatta kezdeményezésüket.

A Csolnoky Ferenc Kórház nevében Töreki-Vörös Ibolya főigazgató szólt az ünnepségen. Elsőként a köszönet szaván, és megemlítette azt is, hogy sokan megkeresik intézményüket nemcsak az ünnepek előtt, hanem év közben is azzal, hogy miként segíthetnének.