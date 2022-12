A polgármester kellemes ünnepeket kívánt mindenkinek. Kérte az ünnepre készülőket, hogy érezzék jól magukat, ne szegjék kedvüket a mostani körülmények. Ezen is túl leszünk. A helyzet nem könnyű sem Magyarországon, sem a világban. Nekünk is túl kell lenni a válságon amelyben most az ország szenved. A polgármester megemlékezett azokról, akiknek az idei karácsonyon nem sok jut, akik otthon ülnek a hideg szobában, gyermekkorukra vagy a család elszármazott tagjaira emlékezve. Ha elmondjuk, hogy szeretjük a másikat, az eljut azokhoz is, akik egyedül élnek. Érezzék, hogy velük vagyunk. Ne legyenek szomorúak.