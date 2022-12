Balatonalmádi felől kanyarodtunk jobbra, az ismét megnyitott 8-as főút felhajtósávján. Jó érzés az immár akadályok, terelések, sávelhúzások nélküli, teljesen befejezett, kiváló minőségű úton haladni, nem túl nagy forgalomban. Miután jobbra tartva lehajtottunk a 8-as útról, következik a választási lehetőség az aluljárójánál, hogy visszatérünk a 8-as útra Székesfehérvár felé, vagy az északkeleti útgyűrű felé haladunk tovább. Itt általában várni kell, elég nagy a 8-as útra Székesfehérvár felé felhajtó forgalom. A második körforgalomban ezúttal az eddig lezárt, mostanra elkészült 82-es összekötő felé vezető, vagyis a 2. lehajtót választjuk. Tábla jelzi, hogy 7,5 tonnánál nehezebb teherautók ide nem hajthatnak be.

Az út szépen kiépített, kulturált, kétsávos, már az azt szegélyező fákat is elültették. A facsemeték mellett egy bicikliút alapjait véljük felfedezni, reméljük, hamarosan ez is elkészül. Az úttól balra sporttelep munkálatai látszanak, öltözőkkel, már zöld futballpályával. Itt mindjárt egy újabb körforgalomhoz érünk, ez a bemelegítés: tábla jelzi, hogy mindkét sávból haladhatunk egyenesen, a jobb- és baloldali lehajtó egyelőre nem vezet sehová, illetve a sportcentrum az autósoknak innen még nem megközelíthető. Ezt az akadályt gond nélkül vesszük. Továbbra is kiváló körülmények között haladunk, kis forgalomban, láthatóan sokan még nem tudják, hogy már használható ez az út.

Innen már látszik a Kádárta felé vezető úton található börtön épülete. Ez tulajdonképpeni úti célunk, hiszen az onnan az aréna felé vezető utat már jól ismerjük. És itt bíztuk el magunkat...

De ne siessünk előre. Mielőtt elérnénk a kádártai utat, egy nagy jobb-, majd egy balkanyart kell megtennünk, hogy a körforgalomhoz érjünk. Az első tábla 300 méterrel a csomópont előtt mutatja, hogy melyik sávból merre haladhatunk. Ez volt az a pillanat, amikor nem figyeltünk, a korábban az almádi úton már megszokott forgalmi rend ismeretében, túl nagy önbizalommal választottuk a belső sávot. Ami nem is lett volna baj, ha továbbra is figyelünk, és egyenesen továbbhaladunk az immár külsővé változott sávban, de valamiért átkanyarodtunk a belső ívre. Mire észbe kaptunk, a sáv szélét jelző vonalra helyezett buckák miatt már nem lehetett kihajtani az aréna felé. Tehát ez a körfogalom nem teljesen olyan, mint az almádi úti, ne vezessenek megszokásból. Az új turbó körforgalmaknál előre jelzik a táblák és az útburkolati jelek, hogy merre hagyhatjuk majd el a körforgalmat. Az előre tervezett nyomvonalakat általában az útba épített forgalomirányító eszközökkel – a körforgalmainknál fém félgömbökkel – is behatárolják. A burkolati jeleket jól figyeljük meg, különben könnyen nagyobb kitérőt kell tennünk, vagy rosszabb esetben balesetveszélyes helyzetben találhatjuk magunkat egy-egy hibás, a többi közlekedőpartner számára váratlan manőver miatt.

De nem keseredtünk el, tettünk egy kört, majd, mintha épp ezt akartunk volna, elhajtottunk a régi körforgalomig az építőanyag-kereskedésnél, ahol aztán nyugodtan visszafordulhattunk. A második körnél pedig már jobban figyeljük a táblát és a burkolati jeleket.

Ezzel a kis ,,kirándulással" együtt is nagy élmény volt végighajtani az új szakaszon. Reméljük, minél többen használni fogják, már csak azért is, hogy enyhüljön a bevásárlóközpontnál időszakosan kialakuló hatalmas forgalom. Próbálják ki önök is!