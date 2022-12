Közölték, a tervezettnél hamarabb készült el a Szent István völgyhíd rekonstrukciója. A viadukt a Modern városok program nagyfelületű útfelújítási programjában újult meg. A rekonstrukció során a szakemberek felújították a négy dilatációt és a híd hosszában az útburkolatot. Mindkét oldalon új, sóvédelmi bevonattal látták el a járdát, valamint korszerűsítették a csapadékvíz elvezetését szolgáló ejtőcsöveket is. Emellett kijavították a völgyhíd nyugati oldalán lévő pihenőhöz vezető lépcső és a keleti oldalon lévő vizsgálólépcső felső szakaszának hibáit is, továbbá új fedlapokat építettek be a közvilágítási oszlopokhoz tartozó elektromos kábelaknákhoz.

A polgármesteri kabinetiroda közleményében emlékeztettek arra is, hogy lezárultak a Jutasi út felújítási munkálatai. Hozzátették, ezen a héten befejeződik a Cholnoky út rekonstrukciója. Az útburkolat aszfaltozása elkészült, így a forgalom az új pályán haladhat, a kivitelezésből az útburkolati jelek felfestése és a zöldterületek megújítása van hátra.

Tájékoztattak arról is, hogy elkészült a Zrínyi utca óvodához vezető zsákutcás szakaszának felújítása is, itt szintén a burkolati jelek festését és a tereprendezést kell elvégeznie a kivitelezőnek.