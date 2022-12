Erről Csernák Zsolt, a SYNLAB Hungary Kft. orvos-igazgatója beszélt tájékoztatójában. Mint kifejtette, az AI|Life Okoslelet az MI segítségével a páciens laborértékeit elemezve, több mint százmillió betegadatra alapozva becsüli meg tizennégy betegségcsoport meglétének kockázatát.

- Az Okoslelet nemcsak a referenciatartományoktól való eltérést mutatja meg – ahogy egy hagyományos laborvizsgálat –, hanem azt is, hogy egy adott betegségcsoport milyen valószínűséggel fordul elő a páciensnél. Jelenleg a pajzsmirigybetegségek, a cukorbetegség különböző formái, májbetegségek, nem fertőzéses eredetű gyulladásos bélbetegségek, táplálkozási és egyéb anémiák, immunológiai defektusok, szisztémás autoimmun kórképek, a zsíranyagcsere zavarai, epe- és hasnyálmirigy-betegségek, vesebetegségek, szív- és érrendszeri panaszok, de daganatos és ritka betegségek kockázatelemzésére is képes a matematikai valószínűségszámításon alapuló rendszer – mondta Csernák Zsolt. Szerinte a háziorvosok és szakorvosok számára is rendkívül hasznos lehet egy ilyen lelet, hiszen segítségével olyan betegségekre is fény derülhet, melyekre a páciens aktuális panaszai alapján nem feltétlenül gondolnának és akár évekkel később kerülne csak sor a diagnózis felállítására.

S hogy mi ebben a jó? Tény, hogy egy betegség megelőzése mindig olcsóbb és hatékonyabb, mint annak gyógyítása. Az Okoslelet amellett, hogy pontos képet ad a páciens aktuális egészségi állapotáról, segíthet annak kiderítésében is, milyen fel nem tárt betegségei vannak a páciensnek és javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy milyen további vizsgálatokat érdemes még elvégeztetni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az Okoslelet nem az orvosi diagnózist helyettesíti, hanem azzal segíti a szakemberek munkáját, hogy megbecsüli a vizsgált betegségcsoport meglétének valószínűségét, s ezzel újabb támpontokat adhat egy-egy beteg kivizsgálásához. A folyamatos tanulásra képes mesterséges intelligencia közel másfélmillió anonim magyar páciens több mint százmillió laborvizsgálatának betáplált adataival rendelkezik. A forradalmian új szoftvert hazai szakemberek, a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának együttműködésével alkották meg, és az elmúlt kilenc évben folyamatosan fejlesztették.