Az ünnepi gondolatok után feltűzték az osztályfőnökök a szalagot. A 12. a osztály magyar–angol és magyar–német tannyelvű végzősei között van az országos angol nyelvű tehetségkutató verseny különdíjasa, az angol nyelvű Ki mit tud? aranyérmese, az országos német nyelvi civilizációs verseny győztes csapata, a Lóczy Lajos országos földrajzverseny 8. helyezettje. A sportban is jeleskedtek: vitorlázók, atléták és futballisták is erősítik az osztályt. Osztályfőnökük, Munkácsiné Sárréti Beáta és Kondász Rózsa mindenben támogatta a diákokat. A 12. b osztály felének van már előrehozott érettségije egy vagy több tárgyból. Közép- és felsőfokú nyelvvizsgájuk nagy száma osztályfőnökük és angoltanáruk, Huszár-Mahelszki Marianna munkáját dicséri. A diákok között kiváló kézilabdázók vannak, illetve a Magyarország jó tanulója, jó sportolója díj kitüntetett vitorlázója. A 12. c. osztály tanulói szorgalmasak, kiváló emberek, akikre szép jövő vár. Többen céltudatosan kijelölték karrierjüket, sokat tesznek céljaikért. A szalagtűzés szép mozzanatát adta, amikor a tanulók ünnepélyes körülmények között bevitték az iskola zászlaját a színpadra, majd műsort adtak a diákok, tanárok.

Forrás: Tóth Tamás

Az est fénypontját jelentette a keringő, amelyet gyönyörű ruhában mutattak be a fiatalok, akik aztán szüleikkel is táncoltak.