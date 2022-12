Lamos Péter, a beruházást lebonyolító Veszprém 2030 Kft. ügyvezetője elmondta, ütemterv szerint halad a fejlesztés, várhatóan április második felében vehetik birtokba a csoportok és a látogatók a volt gyermekkórház megújuló épületét. A parkolóház szinte teljesen elkészült, és befejeződtek a főépület és az egykori mosodaépület külső munkálatai is. Jelenleg az épület belső tereiben folyik szakipari munka, például a gépészeti és villamos hálózati rendszer szerelése. Ezeket a belsőépítészeti munkálatok, burkolás és a bútorok beszerelése követi. Ezzel párhuzamosan, ha az időjárás lehetővé teszi, a zöldfelületek rendezése, parkosítás következik. A két főépületet és az egykori mosodaépületet összekötő hídszerkezetet is beemelték már, jelenleg a burkolása van folyamatban. A 10,5 milliárd forintba kerülő beruházásra a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. biztosítja a forrást.

Ahogyan arról lapunkban beszámoltunk, a volt gyermekkórház, új nevén ActiCity különböző mozgásformák közös otthona lesz. A létesítményt a Hangvilla üzemelteti majd. Bélafi László, a Hangvilla igazgatója elmondta, az ActiCity építésénél és majdani üzemeltetésénél is a 2013-ben átadott kulturális intézmény a minta: ugyanaz az építész, Anthony Gall tervezte, a működtetésben pedig ugyanúgy a gazdaságosságot tartják szem előtt. Az egykori gyermekkórház újjászülető épülete a mozgásformák széles spektrumának biztosít majd helyszínt, olyan veszprémi és környékbeli csoportoknak, amelyek jelenleg nem egy esetben méltatlan körülmények között készülnek. Bár az átadásig több mint négy hónap van hátra, már alakul a teremhasználati „órarend”, mert az épület helyiségeit szinte teljesen lefoglalták már a felhívásra jelentkező csoportok – mondta el Bélafi László. Kiemelte, az építésnél a különböző mozgásformák gyakorlásához szükséges technikai igényeket is figyelembe tudták venni, így az adott funkciókhoz – legyen szó a baletthez elengedhetetlen egyedi padlóról vagy tükrös falakról, a légtornához szükséges függesztékekről – tökéletesen megfelelő belső terek jönnek majd létre. Az ActiCity nemcsak a különböző mozgásformáknak lesz a közös otthonuk – a balettől a taekwondón át a spinningig –, hanem európai versenyekre alkalmas falmászópálya is készül a létesítményben, valamint a szabadtéren egy pétanque-pálya is épül. Sőt, a Hangvillához hasonlóan vendéglátóegység – kávézó és étterem – is üzemel majd az épületben.