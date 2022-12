A kulcsátadáson az ajándékozókat több tűzoltó képviselte, Traunsteinből és Surbergből érkeztek vezetőikkel, Franz Reitschuhval és Stefan Burghartwieserrel együtt, vidáman ismerkedtek össze a móriakkal és a nagyvázsonyiakkal, megmutatták nekik az átadott felszereléseket. Elmondták, szeretnék tovább építeni a barátságot a zirciekkel, a bakonyiakkal, és a most megajándékozottakkal.

A teljesen felszerelt Németországból érkezett tűzoltóautókat a magyar önkéntes tűzoltók azonnal átnézték, arcukon látszott a meglepetés, az öröm. Nagyvázsonyban két éve szerveződött meg a polgárőrségen belül az önkéntes tűzoltócsapat, a jármű, amit eddig használhattak, már nagyon régi, igaz, a helyiek adományaiból, pályázat révén vásárolhatták meg, ahogy a berendezéseit is. Most azonban teljessé vált a felszerelésük, hatékonyabbak lehetnek mentéskor, márpedig eddig is volt példa rá, hogy viharkár, baleset miatt riasztották őket – mondta el szakmai vezetőjük, Balogh Sándor. Móron az önkormányzati tűzoltóság, az önkéntes tűzoltók és a járási mentőcsoport is használhatja majd a kapott járművet, tudtuk meg Czupár Norbert parancsnoktól. Az önkénteseknek jelenleg a már rég elavult járművük épp üzemképtelen, a javítás drága, ezért is értékes számukra a német adomány.