Elmondta, nemcsak a völgyhíd lett felújítva, hanem a Völgyhíd tér is elkészült. A két felújítás fizikailag is összefügg, amihez szervesen kapcsolódik az úthálózat. Kiemelte: minden tekintetben jelentős a napokban befejeződött beruházás. A tavaly átadott Pápai út kapcsán a helyeik keresték meg azzal, hogy szerintük ,,nincs befejezve a projekt", amely a Völgyhíd térnél véget ért. Egyeztetve a városvezetéssel, oda jutott az ügy, hogy befejezik mind a járdaszakaszt a Pápai úton, mind a Völgyhíd teret. Immár kijelenthető, a városhatártól – a Csatári úti elágazótól – egészen a Jeruzsálemhegyig megújult a megyeszékhelyre vezető útszakasz, ami szerinte a település nagy jelentőségű fejlesztése. Örömét fejezte ki Halmai Gábor annak kapcsán is, hogy a lakossági igények megjelenhettek a beruházásban.

Fotó: Pesthy Márton

Kovács Zoltán, a Városüzemeltetési Iroda vezetője műszaki adatokkal szolgált. Emlékeztetett, a völgyhíd felújítása annak a 24 utcás felújítási csomagnak volt a része, amely a Modern városok program keretben valósult meg. A beruházás költsége bruttó 150 millió forint volt: ennek keretében a híd dilatációs szerkezetei születtek újjá. De megújult a járda, amely sóvédelmet és új burkolatot is kapott. Utóbbi oka az volt, hogy vízelvezetési problémái voltak a hídnak, ami az új burkolattal megszűnik. Apróbb javításokat is elvégeztek a kivitelezők, ugyanis új vízelvezető ejtőcsöveket építettek és néhány lépcsőkorlátot is felújítottak.

Ugyanakkor a Völgyhíd tér felújítása bruttó 85 millió forintból valósult meg. A mindkét oldalon hiányzó 140 méteres szakaszon térkő járda, ezenkívül bazaltbetonos buszmegálló készült, és az úttest is új burkolatot kapott.