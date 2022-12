A látogatás nem volt sajtónyilvános, de a délelőtt 10 órakor érkező, a faluban három órát eltöltő rangos vendég távozása után a polgármester beszámolhatott az ötszáz lelkes falu lakóiban szenzációs érzést keltő vendégről. A kis községben élőket főként a köztársasági elnök közvetlensége érintette meg Veinperlné Kovács Andrea szerint. Azt is elmondta a Veszprém megyei település vezetője, hogy egy állampolgári megkeresés révén lett kíváncsi rá és községére hazánk legmagasabb közigazgatási méltóságának betöltője, aki ráadásul szintén hölgy. A porvai levélíró ugyanis azt is megírta, hogy a polgármesteri hivatalon belül, Veinperlné irodájában a falon látható Novák Katalin fotója, ahogy azt is, hogy Porván az önkormányzat sokat tesz a közösségért, a családokért. Ezért jelentett sokat a sok ezer megkeresés közül épp a porvai az elnök asszonynak, ezért szeretett volna engem a munkatársaimmal együtt megismerni – tudtuk meg Veinperlné Kovács Andreától.

Forrás: Köztársasági Elnöki Hivatal

– Kellemes, szinte baráti beszélgetést folytattunk. Sok mindenről azonosan gondolkodunk. Például arról, hogy egy nő sok eredményt érhet el, törekedhet erre, mégis a legfontosabb számára a családja marad, és szerettei támogatására szüksége is van, különben nem lenne hatékony a munkájában, nem tudná a karrierjét és az édesanyai szerepet összeegyeztetni. Az is érdekes egyébként, hogy amikor belépett az önkormányzat épületébe, azt mondta először: itt erős nők vannak. Úgy értette, erős akaratúak. Nekem még miniszterként végzett tevékenysége idején lett a példaképem családcentrikussága miatt, és azért, mert háromgyermekes édesanyaként összeegyeztette hivatását a magánéletével – hangsúlyozta Veinperlné, aki meghatottságát nem is tagadta. Andrea két gyermeket nevelt fel, és már két unokáját szeretgetheti.

– Nekem az is jólesett, hogy bemutathattam vendégemnek eddigi eredményeinket, a jövőképünket. Végigsétáltunk a település főutcáján, bementünk az iskolába, a vegyesboltba, a presszóba, megnéztük együtt az életnagyságú figurákból álló betlehemet. Elnök asszony az utcán szóba elegyedett a helyiekkel, az épp arra járókkal, egy néni azt mondta neki, hogy neki a közvetlensége idén a legszebb karácsonyi ajándékot jelenti. Mivel Novák Katalin szegedi születésű, nagyon tetszett neki az alfölditől eltérő természeti környezet, feltöltő élménynek nevezte látogatását – sorolta a polgármester.

Forrás: Köztársasági Elnöki Hivatal

A porvai levélíró története is tanulságos egyébként. A Bakonyban, nem messze Porvától lakott, de el kellett hagyniuk házukat, hat gyermekkel nem tudták, hova menjenek, így ugyanis nem könnyű másik otthont találni. Ezért kérte Veinperlné segítségét, aki nagyon sok mindent megpróbált a család érdekében, számtalan lehetőséggel próbálkozott, végül közvetítése révén a volt tsz-vendégház távolabb élő tulajdonosai biztosítottak albérletet a nagycsaládos rászorulóknak, így már öt éve Porván élnek.