A látogatók megismerhették az egyetem széles képzési palettáját, valamint kari és szaktájékoztatókon, laborlátogatásokon is részt vehettek a program keretein belül. Karriertanácsadással és pályaorientációs tanácsadással is készültek a Karrier Központ munkatársai, a diákok ingyenes karrierorientációs teszteket tölthettek ki ennek keretében.

Barna Katalin, a Pannon Egyetem oktatási rektorhelyettese köszöntőjében örömét fejezte ki, amiért ilyen sok érdeklődő diák látogatott el a rendezvényre, illetve kiemelte, a HVG általános felsőoktatási rangsorában az intézmény a tizedik helyet érdemelte ki, míg oktatói kiválóság tekintetében megelőzte fővárosi vetélytársait, és második legjobb egyetemként végzett.

A fiatalok, illetve kísérőik a szakok megismerésén túl a megváltozott felsőoktatási pontszámítási rendszert is megismerhették, illetve Gál Balázs, az egyetem oktatási igazgatója segített eligazodni a felvi.hu felületén is előadásában. Az egyetem duális partnereivel együtt készült a rendezvényre, a témában Utasi Anett, a Duális Képzési Központ igazgatója tartott előadást, illetve a B épület első emeletén a fiatalok találkozhattak az egyetem 25 céges partnerével is.

A nyílt napon Rasovszky Kristóffal, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok és junior világbajnok magyar úszóval is beszélgettek, aki a Pannon Egyetem hallgatója. A beszélgetés során szó esett arról is, hogy a nemzetközi és világversenyeken mit tapasztal, mekkora figyelmet kap a fenntarthatóság más országokban. Kiderült, magánemberként is odafigyel arra, hogy a mindennapjaiban is minél tudatosabban, fenntarthatóbban éljen. Kristóf azt is elmondta, elsődleges célja jelenleg, hogy elvégezze a villamosmérnök szakot, és lediplomázzon.