Vörösmarty Éva, a megyegyűlés alelnöke köszöntőjében elmondta, mindennapi munkájában együtt dolgozik különböző szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, és jelenleg is futnak olyan programok, amelyekben fő stratégiai partnereik civil szervezetek. Szerinte az önkormányzatok nem tudnának kiegyensúlyozottan működni ezen szervezetek együttműködése nélkül. Megköszönte az összes, a megyében működő civil egyesület munkáját, már csak azért is, mert ,,tevékenységük az élet minden területét lefedik". Kiemelte: a kitüntetések egy közösség megbecsülését jelzik.

Varga Endre, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke arról beszélt, hogy immár kilencedik alkalommal osztják ki Az Év önkéntese és az Év ifjú önkéntese díjat. Emlékeztetett: 2014-ben találták ki, hogy jó lenne megünnepelni az önzetlenül segítőket. Mivel az önkéntesség világnapja december 5-e, ezen dátum köré szervezték azt a napot, amikor megköszönik a munkájukat.

A képen Bodnár András Istvánné, Veszprém Megye Önkéntese

Fotós: Nagy Lajos

Varga Endréék 21 éve foglalkoznak az önkéntességgel, azóta természetesen országosan is kiosztják ezeket a díjakat a hazánkban dolgozó önkéntesek között, akiknek száma eléri az 500 ezer főt. Beszélt arról is, hogy az Év ifjú önkéntese díjat azért alapították öt éve, mert akik évtizedek óta önkénteskednek, azok mellett nem volt esélyük azoknak, akik viszont csak néhány éve teszik mindezt, ám őket is elismerik azóta. A díjra egyébként 22 jelölt volt, róluk megyei civil zsűri döntött. A mostani díjátadó azért is volt izgalmas, mert az EKF-program kapcsán az EKF-es kollégák is osztottak díjat, amelyet ezúttal Vadon Tifani érdemelt ki, így idén ő lett Az önkéntesség hírnöke.

Mindezek mellett a 2022-ben tízéves Veszprém Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központról tartott bemutatót Óhegyi Tamás projektvezető, aki az elmúlt egy évtized munkáját mutatta be színesen, majd következett az ünnepélyes díjátadó.