Negyedik alkalommal jutalmazta Áldozó Tamás polgármester és Regdon László ezredes, a Pápai Rendőrkapitányság vezetője a kiemelkedő eredményt elért rendőröket. Az ünnepségen elsőként Pápa polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. – Úgy gondolom, hogy a rendőrség megítélése jó, amit személyes tapasztalatok és közvélemény-kutatási adatok is megerősítenek. Remélem, hogy közös munkával ezt a megítélést még tovább tudjuk erősíteni. Az önkormányzat kisebb beruházások finanszírozásával igyekszik a rendőrök munkafeltételeit javítani, emellett egyedülálló kamerarendszert építettünk ki.

Regdon László szintén gratulált kollégáinak, mint mondta, azt szerették volna elérni, hogy az állampolgárok azt érezzék, hogy a rendőrség van értük és nem pedig fordítva. – Kollégáim a szolgálatuk során számtalan tragédiával szembesülnek, és negatívumok is érik őket a baleseteknél és az ügyek feldolgozása során, ezért jólesik, amikor a civil társadalom és az önkormányzat elismeri a rendőrök munkáját.

A közlekedésbiztonság javítása érdekében tett kimagasló teljesítménye alapján Regenye Martin őrmester, járőrvezető, Füredi Zoltán főtörzszászlós, szolgálatparancsnok, Némethy Zsolt törzsőrmester, járőrparancsnok és Csík László törzszászlós, szolgálatparancsnok vehetett át jutalmat. A kiemelkedő szolgálatellátásért Vadas Mercedes Andrea őrnagy, fővizsgáló, Szabóné Prágai Éva rendvédelmi igazgatási alkalmazott, Sallai-Üst Judit százados, hivatalvezető, Győrffy András őrnagy, kiemelt fővizsgáló, valamint Mészáros Sándor főhadnagy, nyomozótiszt ajándékutalvány jutalomban részesült.

Ezen az alkalmon adták át a hónap dolgozója elismeréseket is. Az év második felében Németh Péter főtörzsőrmester, Bognár Dávid őrmester, Császár Marcell főtörzsőrmester, Mehringer Richárd százados, Pap László százados, Somogyi Péter főtörzsőrmester, Koller Péter törzszászlós valamint Mészáros Dávid Bence törzsőrmester vehetett át tárgyjutalmat.