A műsort a Molnár Gábor Műhely Alapítvány versmondója, Csényi Tímea kezdte, majd a Zöldikék óvoda Csosszantók tehetségműhelye felvidéki és vajdasági dalokat, táncokat adott elő. Műsoruk végén Szalai Hanna a Mennyből az angyal című karácsonyi dalt énekelte. A műsort Marton Lívia és Erdősi-Török Dóra tanította be. A Vizikék óvoda rénszarvasos táncát a Gumimacik tehetségműhely tagjai adták elő Csonkáné Krützner Márta és Borosné Lampért Zsuzsanna betanításában. A Méhecske csoport ünnepi műsorát Deésné Havasi Judit és Major Beáta tanította be. Major Beáta egy dallal is készült. A programot a Nevesincs zenekar zárta, amelynek műsorában szólót énekelt a hétesztendős Németh Attila.

A Kossuth téren kívül a Frankel Leó sétány és a Bányásztelep is ünnepi díszbe öltözött. A park január 3-ig látogatható.