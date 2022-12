Mint elhangzott, a Balaton-felvidék és a Déli-Bakony egyik csodálatos természeti értéke a Balatont tápláló, mintegy 32 kilométer hosszú Eger-víz patak, amelynek vízhozama ijesztő mértékben csökken. Emiatt körvonalazódott egy térségi összefogás, a patak melletti tizenhárom település – Nagyvázsony, Pula, Öcs, Vigántpetend, Kapolcs, Taliándörögd, Monostorapáti, Hegyesd, Diszel-Tapolca, Gyulakeszi, Nemesgulács, Badacsonytördemic, Szigliget – és szintén a régióban lévő több civil szervezet részvételével. Hogy erre mekkora szükség van, az kiderült Márta István beszámolójából, az általa közölt adatokból, illetve abból a lejátszott rövidfilmből, amelyben Navracsics Tibor miniszter, kormánybiztos az élővizek megóvásának fontosságáról beszélt, s jelezte egyben azt is, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB 2023 EKF) több mint 30 millió forinttal támogatja az Eger-víz patakművészeti őrség elképzeléseit, terveit. Ez a maga nemében valóban különleges projekt azt tűzte ki céljául, hogy az egyre értékesebb élővíz fenntarthatóságát tematizálja, a művészet, a tudomány és a közösségi összefogás különböző eszközeit használva.

Eszerint 2023 tavasza és ősze között Eger-víz napok címmel 13 különleges ökoművészeti szombatot rendeznek a falvakban és azok környékén. A patak mentén a vízzel összefüggő kiállítások, land art-installációk felállítására is kísérletet tesz a projekt. A fiatalok és a falvak lakosságának bevonásával elindul a patak-„takarítás”, a helyi iskolákban pedig edukációs programok indulnak, a remények szerint hagyományteremtő jelleggel. A művészeti programsorozat szakmai találkozókkal és konferenciákkal egészül ki, amelyek a vízháztartással, a klímaproblémákkal, a patakrehabilitációval kapcsolatos témákat dolgozzák fel. Az Eger-víz környezetében hatvan forrás és egyéb élővíz-lelőhely, hatvannégy védett épület, malom, illetve természeti érték, valamint hat helyi értéktár található. Van mit megóvni, és jó látni, hogy az erre irányuló szándék, elhatározás is adott.