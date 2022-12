A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ne csak színvonalas, gyakorlatorientált képzéseket, naprakész tudást nyújtson hallgatóinak, hanem olyan lehetőségeket is, amelyek megkönnyítik számukra tanulmányaik folytatását. Ezt szolgálja az első éves hallgatóknak első ízben kiírt Gólya-ösztöndíj is, amelyre azok pályázhattak, akik a kormányrendelet értelmében Magyarország kedvezményezettnek minősülő – azaz átlagosnál kevésbé fejlett – járásainak egyikéből érkezve a mostani tanévben iratkoztak be az intézmény valamely alapképzési, mesterképzési vagy osztatlan képzési, nappali tagozatos szakára. A bírálatnál előnyt jelentett a közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga, a korábban tanulmányi, szakmai versenyen elért eredmény, valamint az országos vagy nemzetközi szinten kiemelkedő sporttevékenység.

A megadott határidőig 36 érvényes pályázat érkezett be. A bírálóbizottság 15 nyertest hirdetett, ők egyszeri százezer forintban részesültek. Közülük öten Veszprém megyeiek. Az ünnepélyes ösztöndíjátadón Filep Bálint, az egyetem elnöke hangsúlyozta: arra törekszenek, hogy minél többen érkezzenek az intézménybe az ország különböző, akár távolabbi részeiről. Beszélt arról is, hogy ezt az ösztöndíjat hosszú távon szeretnék megtartani, sőt bővíteni, havi ösztöndíjjal segítve az elindulást a tanulmányokban.

A kiváló sport-, tanulmányi és nyelvvizsgaeredményekkel rendelkező nyertes hallgatók szavaiból kiderült, hogy változatos motivációkkal választották a győri egyetemet. Többeket – így a pápai Németh Esztert – a januári Nyitott kapuk rendezvény fogta meg. Györkös Hanna járműmérnök szakon korábban végzett bátyja nyomdokait követve iratkozott be a közösségszervező szakra, míg Szalay Violetta azt mondta a díjátadón, hogy a közelben keresett minőségi jogászképzést, így esett a választása a Széchenyi-egyetemre. Utóbbi két fiatal szintén pápai.