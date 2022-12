Csillagászati élményeim a Bakonyi Csillagászati Egyesülettel címmel ír ki rajzpályázatot 2-6. osztályos általános iskolások részére az alapításának 5. évfordulóját ünneplő egyesület. A résztvevőktől annak rajzos formában való kifejezését várják, hogy milyen programon vettek részt, mit tanultak, miben gazdagodtak azon. Az egyesület az ország minden megyéjében tartott bemutatót a Tapintható Univerzum elnevezésű egyedülálló projekttel, meteoritbemutatót, előadást is sok helyen láthatott a közönség, űrbatyut is több helyszínről bocsátott fel. Egy pályázó csak egy rajzot adhat be, amely bármilyen technikával készülhet. Az egyesület e-mail-címére a beküldési határidő: február 24.