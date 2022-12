A program a vázsonyi pálos kolostornál kezdődött, gyetyagyújtással és koszorúzással emlékeztek a megjelentek a veretlen hadvezérre és utódjára, Horváth Márkra. Az előadások előtt Kandikó Rita, a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület elnöke a Napló érdeklődésére elmondta, a Kinizsi-feltárás eredményeit mutatják be a fiatalok, azt, amit az idei felmunkálatok során találtak a régészek és segítőik.

Mint arról nemrégiben lapunk is beszámolt, az Önkéntes Központ Alapítvány Az Év Önkéntes Programja Díját nyerte el idén az egyesület a Kinizsi-sírkutatás projekttel, amelynek a lényege az volt, hogy 16 országból 30 fiatal egy hónapon át a nagy hadvezér maradványai után kutatott. A díj hatalmas elismerés az idén negyedszázados egyesület életében: Kandikó Rita ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy az önkéntességért végzett munkájuk elismerése, ami motivációval bír a folytatással kapcsolatban. Ami biztos, 2023-ban is szeretnék folytatni a Kinizsi sírja utáni kutatást, és jövőre is várják az önkénteseket.

Az első előadás az ásatás résztvevőinek élménybeszámolójával kezdődött, majd Kandikó Csanád projektvezető tartott beszámolót a Kinizsi-sírkutatás történetéről, Kinizsi maradványainak lehetséges hollétéről. A programsorozat második felében Győrffy-Villám Zsombor ásatásvezető-helyettes előadását hallhatták a jelenlévők a régészeti feltárás eredményeiről, érdekességeiről, zárásként pedig Pátkai Ádám Sándor ásatásvezető számolt be az érdeklődő közönségnek sok más mellett az eddigi leletekről, melyek kis része megtekinthető volt a helyszínen.