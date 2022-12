Amint a korábbi években, úgy idén is a Katolikus Karitász vette át a cipősdobozokba csomagolt tartós élelmiszert, játékot, írószert. A dobozokra azt is ráírták a gyerekek, hogy mennyi idős társuknak szánják, és hogy fiúnak vagy lánynak készítették-e. Amint azt az intézmény igazgatója, Patonai Szilvia elmondta, eddig, a korábbi években legfeljebb 77 csomagot állítottak össze a gyerekek szüleikkel, idén ezt a számot felülmúlták. Ez főként annak tudatában nagyszerű eredmény, hogy a családok idén talán a korábbiaknál is nehezebb helyzetben vannak. De nem szakították meg az adakozás hagyományát az elmúlt, járvánnyal terhelt években és idén sem.

A csomagokat átvevő Szijártó László atya megköszönte a gyűjtést, adakozást. Megtudtuk, hogy a Katolikus Karitász idén is az egyházmegye egész területén gyűjtött cipősdoboz-ajándékokat, Veszprémtől Zaláig. Többek között Győrben, Pápán, Sümegen, Várpalotán, az utolsó állomás Tapolca volt. – Nagyon sok, több mint 1800 csomagnyi ajándék összegyűlt, ez hozzávetőlegesen annyi, mint a korábbi években. Örülünk, hogy ilyen sokan segítenek, hogy szebbé tegyük a rászorulók ünnepét. Most elsősorban a cipősdobozokat gyűjtöttük össze, de örömmel vettük a tartós élelmiszert, gyerekruhát, játékot is. Az adományok egy részét már elvittük Kárpátaljára, a többit a főegyházmegye területén osztjuk ki a rászoruló családok, fogyatékkal élő gyerekeket nevelők között – mondta az atya.