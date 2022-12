– Be kellett szereznem egy karácsonyi mintás pulcsit, nem a legkényelmesebb fazon, de nem mutat rosszul – mondta el Takács György, és megmutatta az azon látható rénszarvast. Ugyanis szeret futni és gyakran jótékonykodik, adventkor pedig egyre több helyen kötik össze a kettőt, és javasolják a mókás felső viselését. Zircen először szerveztek ilyen alkalmat.

Már a kezdéskor sorban befutottak a benevezők, azaz sokan érkeztek, szatyrokban, papírtáskákban vitték az ajándékba szánt tartós élelmiszereket a zirci karácsonyi mókás pulcsis jótékonysági futás rajtjához. Gimnazisták két nagy doboznyi adományt tettek le a helyszínen, az óvoda parkolójában, ők azokba külön gyűjtöttek, s került a kirakott kosarakba tea, tészta, cukor, keksz, más finomság. A szervező, a Zirci Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász e felajánlások révén állít össze nyolcvan csomagot, azokat még decemberben kiosztja rászoruló családoknak, egyedülállóknak.

– Tavaly egy hasonló programon vettem részt a fővárosban, gondoltam, hazahozom az ötletet Zircre, édesanyám pedig kitalálta, hogy mi egészítsük ki zsíros kenyér és meleg tea kínálásával. Így több embert szólíthatunk meg egy jó ügy érdekében, fiatalokat is. Akik pedig adventkor rendre adakozni szoktak, ezúttal közben jókedvűen tölthetik együtt az időt. A mókás pulcsi arra jó, hogy még jobb legyen a hangulat. Összekapcsoltuk a mozgást és a jótékonykodást. A sport amúgy is összehozza az embereket, s miközben teszünk a saját egészségünkért, hozzásegíthetünk másokat ahhoz, hogy szebb legyen a karácsonyuk – mondta el Detre Anita, az esemény egyik önkéntese.

A zirci Széles Tímea és Radics Péter gyermekeivel, Bendegúzzal és Sárával együtt csatlakozott a jótékonysági futáshoz. Mindannyian kértek matricát a kabátjukra, amelyen a rendezvény elnevezése és egy mókás pulcsi szerepelt természetesen. Ők piros és perui sapkát vettek fel, azt találtak otthon.

Széles Tímea, Radics Péter és gyermekeik, Bendegúz és Sára

Fotós: Rimányi Zita/Napló

A családapa elmondta, szeretik mindennapjaikat már advent idején karácsonyi dekorációkkal kedvesebbé tenni, ezért is tetszett nekik a zirci jótékony összejövetel, no meg azért, mert a férfinek a futás kedvelt kikapcsolódása. Ezúttal felesége, lánya, fia szintén vele tartott, az alig több mint egy kilométeres táv teljesítése nem jelentett gondot. A szülők tudják, mindig elkél a segítség, most főleg kell a támogatás a rászorulóknak, ahhoz ezért ők is hozzájárultak.