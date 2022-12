A rendezvényt a Malom-tó partján a Takács Percussion Group együttes óévbúcsúztató műsora nyitotta, majd a futók szokás szerint közös zenés bemelegítésen vettek részt a szpíker, Mazsi irányítása mellett.

A gyerekek futóversenyén a szülők kísérték a legkisebbeket. Ők egy kört futottak az alsó tó körül

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az olimpikon emlékére rendezett megmérettetésre minden korosztályt vártak, és lelkesen szaladtak is a tó körül kicsik és nagyok. A futásra 117 nevezés érkezett, a futva emlékezők egyötöde a gyermek kategóriában indult, ők egy kört tettek meg az alsó tó körül. A felnőttek négy nagyobb kört, azaz négy kilométeres távot futottak, akár váltóban is teljesíthették a távot, a felső tavat és a városközpont érintve. Idén is sokan futottak jelmezben, tréfás öltözékekben, családi körben gyerekekkel, vagy éppen kutyával. Pfluger Attila helyi tűzoltóparancsnok pedig immár ötödik alkalommal tűzoltó munkaruhában futott, 25 kilogrammos oxigénpalackkal a hátán, szolgálatból érkezve. Idén lánya is vele tartott, a futást követő fürdésre pedig a fia nevezett.

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az emlékfutást a 2017. december 30-án tragikus hirtelenséggel elhunyt, 49 éves Szalay Gyöngyi, hatszoros világbajnok, háromszoros vb-ezüst- és kétszeres vb-bronzérmes, olimpiai 3. helyezett párbajtőrvívó, a tapolcai vívóklub vívómestere, a világbajnok és olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely nevelőedzője tiszteletére rendezik minden évben.

A futást a Takács Percussion Group együttes óévbúcsúztató műsora zárta.