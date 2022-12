A létesítmény parthoz közeli része idén jelentős felújításon esett át. Az MCC most a főút északi oldalán elhelyezkedő rév­fülöpi gyermeküdülő területének felújítására és bővítésének megtervezésére kiírt tervpályázaton hirdetett eredményt.

A szeptember 27-ig beérkezett pályaműveket a szakma kiválóságaiból álló bírálóbizottság az elmúlt hetekben értékelte, és az eredményeket nyilvános eseményen ismertette. A szakmai grémium tagja volt a többi között Csóka Balázs DLA, a bizottság társelnöke és Krizsán András Ybl-díjas építész, a Magyar Építész Szövetség elnöke, Révfülöp szülötte. A tervpályázat eredményhirdetésén a bírálóbizottság elnöke, az MCC stratégiai igazgatója elmondta, a révfülöpi beruházás az MCC kiemelt projektje, hiszen az egész MCC közösségépítését szolgálja. Valentinyi Pál kiemelte, jelenleg 6000 diák tanul az MCC-ben, néhány éven belül pedig 10 000 tehetség oktatását szeretnék biztosítani, Révfülöp pedig páratlan helyszínt biztosít arra, hogy az MCC-s diákok a szakmai programok mellett a balatoni életérzéssel is megismerkedjenek.

Az MCC 25 kárpát-medencei és nyugat-európai helyszínen gondoskodik a legtehetségesebb magyar diákok oktatásáról. A különböző képzési programokban több mint 6000 diák vesz részt. Révfülöp központi helyszíne a nyári tehetséggondozásnak, sportra történő nevelésnek és közösségépítésnek.

Az elmúlt időszakban az MCC komoly fejlesztéseket végzett a létesítményen és környezetén. Megújult a kikötő, a csónakház, és létesült egy oktatási, közösségi és rendezvényhelyszínként is használt pavilon. A kikötő fejlesztésével párhuzamosan a helyi közösséggel és önkormányzattal együttműködve az MCC felújíttatta a község gyalogos felüljáró hídját. A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány nyílt építészeti tervpályázatot írt ki a rév­fülöpi gyermeküdülő területe teljes körű felújításának, átalakításának és bővítésének megtervezésére. A pályázatra 18 pályamű érkezett be, három pályaművet ítélt megvételre, ötöt pedig kiemelt megvételre. A második helyezett a Hello Wood pályázata lett, míg megosztott első helyen a Unitef’83 és a Fiúk Építész Stúdió pályázata végzett. A bírálóbizottság a Fiúk Építész Stúdiót javasolja az ajánlatkérőnek, hogy folytassa le a további tervezés- re irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő, Diáktábora teljes kihasználtsággal működött a 2022-es szezonban, idén 350 százalékkal több diákot fogadott a központ a fejlesztéseket megelőző évhez képest. 2022. május vége és október eleje között összesen 1014 diák, képzésben részt vevő fia­tal, hazai és külföldi oktató vett részt programokon a révfülöpi központban: a Fiatal tehetség program több mint 100, a Középiskolás program közel 400, az Egyetemi program pedig majd’ 300 diákkal volt jelen Révfülöpön a nyáron.