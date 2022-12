Bevezetőjében Csik Richárd önkormányzati képviselő köszönetet mondott a múzeum munkatársainak, hogy a felújítás alatti időszakban is láhatóvá tették az intézményt a veszprémiek és a térségben élők számára például a Múzeum falakon túl rendezvénnyel, és közel vitték az emberekhez a tevékenységüket. Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatónője elmondta, várják, hogy újra birtokba vegyék a megújult épületet, az újranyitásra sok rendezvénnyel és programmal készülnek. Kiemelte, a múzeum alapfeladata, hogy feldolgozza és megismertesse a gyűjteményébe tartozó tárgyakat. A kötet ennek megfelelően munkatársaik tudományos munkáját összegzi, valamint egy 2019-es, a középkorral foglalkozó konferencián elhangzott előadások alapján készült tanulmányokat is tartalmaz. Megjegyezte, munkatársaik tudományos publikációinak száma növekedett az előző évekhez képest.

A kötet szerkesztője, Pátkai Ádám Sándor elmondta, a múzeumi közleményeket 1963 óta jelenteti meg az intézmény, a kiadvány kezdettől fogva a szakmai munka publikálására szolgál. Az első időszakban jellemzően évente jelent meg, később többnyire kétévente publikálták. A kiadványsorozat arra is szolgál, hogy összefoglalja a múzeum munkatársainak több évtizedes kutatását is. A szerkesztő elmondta azt is, a kiadvány második részében olyan tanulmányok olvashatók, amelyeknek a középkorral foglalkozó fiatal régészek a szerzői. Pátkai Ádám Sándor megjegyezte, a tudományos periodika terveik szerint újra évente jelenik majd meg, jövőre például pályázati forrás segítségével jelentetik meg a kiadványt.

Sipos Anna művészettörténész Laczkó Dezső veszprémi szobráról írt tanulmányt. Elmondta, Medgyessy Ferenc alkotását közadakozásból állították fel 1937 nyarán. A szobor eredetileg a múzeumépülettel szemben állt, ismeretlenek azonban ledöntötték az 1950-es években. A szobrot később a múzeum épülete és a Bakonyi ház között állították fel. A tervek szerint Laczkó Dezső szobra a jelenleg folyó beruházás után újra a múzeum előtt lesz látható. MAR

képalá: Sipos Anna, Pátkai Ádám Sándor, Péterváry-Szanyi Brigitta és Csik Richárd a kiadvány bemutatóján

Fotó: Penovác Károly (12. 12.)