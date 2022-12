A jövő évi programokat az intézményben egy pop-up kiállítás megnyitójával egybekötve mutatták be szerdán. A kulturális intézmény 2023-ra ötven kiállítással, százhúsz művészetpedagógiai foglalkozással, előadással, tárlatvezetéssel, harminc workshoppal, hét könyv kiadásával és katalógusok megjelentetésével készül. Az EKF-program eredményeként az intézmény bővül is: jövőre megnyitja kapuit a Fixir médialabor és kiállítóhely, valamint az S-stúdió közösségi tér is. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése óta eltelt négy évben nagyon sokan nagyon sokat dolgoztak azon, hogy sikeresek legyenek a jövő évi programok. Hozzátette, az EKF-cím új programok elindítására is lehetőséget ad, valamint a meglévő intézményrendszer is nagy lehetőséget kap a támogatásnak köszönhetően, hogy alapfeladatain túli programokkal mutatkozzon be a jövő évben.

A 2023-as év főbb programjait egy rendhagyó pop-up kiállítással és a projekteket megvalósító alkotók tárlatvezetésével mutatja be a Művészetek Háza, részt vesz Porga Gyula, Markovits Alíz vezérig. és Grászli Bernadett, a Művészetek Háza Veszprém igazgatója

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton (VEB) 2023 Zrt. vezérigazgatója leszögezte, a Művészetek Háza Veszprém kiemelt partnerük. Az intézmény minden korosztályt megszólít rendezvényeivel, programjaival, és a képzőművészet valamennyi ágát bemutatja a látogatóknak. A vezérigazgató reményét fejezte ki, hogy a város és a térség kulturális életét jellemző lendület a 2023 utáni években is kitart.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Grászli Bernadett, a Művészetek Háza Veszprém igazgatója elmondta, több mint ötven kiállítást nyitnak meg 2023-ban, és száznál is több programot tartanak a legkülönbözőbb művészeti ágak bevonásával, legyen szó képzőművészetről, digitális médiaművészetről, dizájnról vagy múzeumpedagógiáról. A programok nyitányaként 2023. január 16. és 20. között mindennap megnyitnak egy új kiállítást. A Retró Balaton tárlaton az 1930 és 1980 közötti időszak reklám- és propagandatermékeit láthatják az érdeklődők. Szintén azon a héten nyílik meg a Tegulárium új állandó kiállítása látogatóbarát fejlesztésekkel. Január 18-án, szerdán Várnai Gyula Munkácsy-díjas képzőművész alkotásaiból nyílik tárlat a Csikász Galériában, míg másnap a Dubniczay-palotában kezdődik nemzetközi kiállítás különleges üvegkompozíciókból, míg január 20-án, pénteken műgyűjtők mutatkoznak be.

Az év során többek között a Balaton Eye – Air nevű programban a Veszprém–Balaton régió természeti környezete mutatkozik be kortárs fotósok jóvoltából, míg a Ways of Earth nevű projektben a Bakony–Balaton Geopark közreműködésével Néma Júlia a különféle helyi agyagok és nyersanyagok kutatására és felhasználására építő magas hőfokú fatüzes kerámiakészítést állítja a középpontba, továbbá nemzetközi ékszerbiennálét is szervez a Művészetek Háza 2023-ban. A programokat a VEB 2023 Zrt. támogatásával valósítja meg az intézmény.