A téli Balaton is vonzó úti cél lehet a magyar családok számára – áll a Balatoni Turizmus Szövetség közleményében. Lesz például Mikulás-hajó, Barlangi Mikulás és karácsonyi vásárok.

December első hetében sok helyen tartanak Mikulás-rendezvényeket, a Balatoni Hajózási Zrt. például Mikulás-hajót indít Siófokról és Balatonfüredről (december 3.). A Barlangi Mikulás Balatonfüredre érkezik, ahol a Lóczy-barlangban rejtelmes túraútvonalon indulhatnak el a gyerekek és szüleik. (december 5-6.) Keszthelyen se maradnak Mikulás nélkül a gyerekek, a Fő térre hintóval jön, és számos gyerekprogramot is szerveznek érkezése köré (december 6.).

A legnagyobb tömeget Balatonlellére várják, ahol december 3-án kezdődik a karácsonyi vásár, amelynek közelében műjégpályát is felállítanak. Itt tartják a lellei GasztroPikniket, és Mikulás-regattát is szerveznek.