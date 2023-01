- Kimondhatatlanul örülünk annak, hogy mi nyertünk, és nagyon jól jön a 100 ezer forint is, fogalmazott Antal Laura, aki tíz éve vezeti a menhelyet. Azt mondta, a pénzből egyebek mellett kutyatápot, konzervet, sampont, befogó pórázokat vettek. A menhelyről, mindennapi munkájukról kiemelte, szerencsés, hogy kitűnő alelnökökkel, így Kotsy Mónikával és Szigeti Szilviával dolgozik együtt, párja, Lázár György is mindenben segíti, ahogy Kelemen Attila ugyancsak, nem beszélve a kitűnő és elkötelezett állatorvosokról, valamint az önkéntesekről.

A menhelyen hetven kutyának van férőhely és ezen felül húsz négylábút, így például a műtötteket, a beteg állatokat, valamint a kölyköket ideiglenes befogadók nevelik. Laura azt mondta, megvan az eredménye az ivartalanításnak, amely egyik fő céljuk. Tíz évvel ezelőtt ugyanis rengeteg kiskutyát kellett befogadniuk, akiket kidobtak. Ma már alig van ilyen, ezzel szemben megszaporodtak az orvosi ellátásra szoruló felnőtt ebek, akiket az emberek felelőtlenségből vagy akaratukon kívül, de elhanyagolnak. Így például nemrég kellett komoly műtéten átesni egy kutyának, akinél, ha időben kezelik a fülét egy fülcseppel megmenthető lett volna a hallása. A menhely az ivartalanítás mellett elkötelezett az állatvédelemben, illetve a felelős állattartásban is. Ezért rendszeresen járnak óvodákba és iskolákba kutyákkal együtt, hogy felhívják a figyelmet az említett célokra. Úgy gondolják, hogy már gyerekkorban meg kell ismerni azt például, hogy egy négylábúnak mi mindenre, adott esetben orvosi ellátásra is szüksége van, és nagyon lényeges az is, hogy megfelelő kutyát válasszunk, akit tudunk sétáltatni, el tudjuk látni.

Az külön megható számukra, amikor sérült gyermekek közé mennek, és azt látják, valósággal csodát tesznek velük a négylábúak. A gyermekek például jókedvűek lesznek, megnyílnak, sokkal aktívabbak a kutyák láttán, illetve velük együtt. Arról nem beszélve, milyen boldogan, mekkora örömmel simogatják meg őket a gyermekek. Antal Laura arról is beszél, hogy szerencsére egyre többen választanak menhelyről kutyát, számukra a legnagyobb öröm ugyanis az, ha szerető gazdira talál egy-egy árva négylábú. Örömmel említi meg, hogy tapasztalata szerint, aki fajtatiszta kutyát szeretne, manapság a fajtamentőket keresik fel és nem a szaporítókat. Az ajkai menhelyen külön súlyt helyeznek a közösségi oldalon történő folyamatos kommunikációra, tájékoztatásra, a nyílt napokra, amikor megmutatják életüket, mindennapjaikat, valamint arra is, hogy az ünnepeket megtartják a menhelyen is. Így például karácsonykor, amit előre meghirdetnek, a menhelyen szintén feldíszítenek egy fenyőfát, finomságokat adnak a négylábúaknak, az érkezők pedig sétáltatják, megajándékozzák őket, ami egy kitűnő közösségi program mindig, a kutyák pedig nagyon hálásak érte.

Antal Laura azt vallja, hogy adott esetben egy kutya múltját nem is lehet megváltoztatni, de szép jövőt lehet még adni neki. - Meg is érdemlik, hiszen teljesen kiszolgáltatottak, noha nekik is vannak érzéseik, örömük és fájdalmuk, csak soha nem tudják elmondani az embernek, és minden simogatásért, törődését őszinte szeretettel ajándékozzák meg az embert, érvel az állatmentés mellett Antal Laura.