A miniszter avató beszédében elmondta, a pályázati lehetőségek azt célozzák, hogy több évtized után a magyar kormány adhasson olyan lehetőségeket a falvaknak és az ott élőknek, hogy ne jelentsen rosszabb életvitelt az ottani, mint a városi.

- A városi életnek is megvan a maga előnye, több a szórakozási lehetőség, és a közösségi közlekedés könnyebben elérhető, viszont a hátránya is megvan. Például ami a természeti környezetet illeti, vagy a lazább emberi kapcsolatokat. Városban sokszor a szomszédok sem ismerik egymást egy házban, a falun élők ilyen szempontból szerencsésebbek. De ahhoz, hogy megvalósíthassuk mindezt, beruházások kellenek, ne legyen jellemző az, ami több évtizeden át elmondható volt, hogy a fiatalok azért mennek el faluról városba, mert ott jobb életet remélhetnek. A Magyar falu program és az európai uniós források sora azt a célt szolgálja, hogy olyan életkörülményeket teremtsünk falun, ott is jó legyen élni. Ehhez lépést kell tartani a fejlődéssel, az infrastrukturális fejlesztésekkel, akár itt a csapadékelvezető, akár a kisteherautó mind olyan beruházást jelent, amivel tisztább, könnyebb, csendesebb, kényelmesebb lesz az élet falun. Szőcön is abban bízunk, hogy ezek az erőfeszítések termőre fordulnak, a fiatalok szívesebben maradnak itt. Könnyebben találnak munkahelyet a közelben, biztonságosan jutnak el oda, békében, egészségben, boldogságban tudják felnevelni a családot. Minden olyan beruházás, amit a kormány támogat, ezt célozza – mondta a miniszter.

Németh Balázs polgármester arról beszélt, hogy legutóbb 2022 márciusában járt a településen a miniszter, a kitehergépkocsi átadása alkalmával.

- Az még egy 2021-es Magyar falu programos projekt eredménye volt. Akkor említettem, hogy elbírálás alatt van egy pályázatunk, azóta megkaptuk az ágdarálót és a kistraktorhoz pótkocsit. Legutóbb a szennyvízcsatornázásra pályáztunk, és az idei Magyar falu program támogatásaira is számítunk, több elképzelésünk van, például az árok folytatása is a tervek között szerepel – mondta a polgármester, majd a miniszterrel együtt megtekintették a 230 méter hosszú, 19,7 millió forintból elkészült csapadékvíz-elvezető árkot, amely kivitelezéséhez nem kellett önerőt biztosítani.