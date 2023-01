Lehetőség sportolásra

Vendégcsábító kikötővel és sétánnyal gazdagodott Balatonfüred. Kormányzati, uniós és önkormányzati támogatással, összesen 3,5 milliárd forintból létrehozták a 140 férőhelyes Kékszalag Portot, illetve kikötőt, a kiszolgáló parti infrastruktúrát, a Kékszalag sétányt és a kajak-kenu megállópontot – utóbbit Keszthelyen, a Libás strandon is kialakítottak. Beszereztek vitorlás kishajókat, túrakajakokat és SUP-okat is – hangzott el a keddi ünnepélyes átadáson a Napló tudósítása szerint. „Ezek a beruházások hatalmas lépést jelentenek abba az irányba, hogy minél többen válasszák a sportot, azon belül is a vízi sportokat a szabadidejük eltöltésére, ezáltal egészségük, életminőségük javítására" – mondta Schmidt Gábor sportért felelős helyettes államtitkár, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke.

Európa legjobb úti célja lehet Veszprém

Megnyílt a közönségszavazás a European Best Destinations szervezet weboldalán Európa legjobb úti céljára – adta hírül a veol.hu a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján. Magyarország legnépszerűbb úti céljaként, az ország képviseletében egyedüliként 2023-ban Veszprém indul a megtisztelő címért. A Veszprém–Balaton térség egyedülálló módon, egységes élményrégióként viseli az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban, melynek népszerűségét tovább erősítheti a European Best Destinations 2023 megmérettetésen való veszprémi sikeres részvétel.

Elismerést kapott Veszprémben a könyvtár

Minősített Könyvtár címmel tüntették ki az Eötvös Károly Megyei Könyvtárat a napokban. A könyvtári minőségirányítás módszereinek többéves folyamatos alkalmazása, a könyvtárhasználati jog érvényesülése és a könyvtárhasználói elégedettség eredményei mellett kiemelkedő teljesítményt nyújtó, magas színvonalú szakmai munkája alapján nyerte el. Az elismerést Baranyai Tamás igazgató és Schreiber Márta szolgáltatási igazgatóhelyettes vette át. A Napló cikkéből az is kiderült, hogy a cím használatára a könyvtár öt évig jogosult.

Gyűjteményből válogattak

Női alkotók konstruktivista, minimalista és konceptuális műveiből nyílt kiállítás Veszprémben, a Modern Képtár – Vass László Gyűjteményben. Május 28-ig tart nyitva. A Strukturális harmóniák című kiállítás Vass László gyűjteményéből ad válogatást, a tárlaton 23 női képzőművész több mint ötven alkotása látható. A veol.hu programajánlójában szerepel, hogy a tárlat a Bauhaus és a konkrét művészet hagyományaiból származó művekkel kezdődik, majd az európai és amerikai mozgalmakkal – például a monokróm festészet, minimalizmus – folytatódik, de megjelennek fiatalabb művészek munkái is.

A kereslet igen, de az árak nem csökkennek

Jelenleg a kivárás jellemzi a hazai ingatlanpiacot, észrevehetően csökkent a tranzakciók száma, ahogy a kereslet is – mondta el a Napló érdeklődése nyomán Tóth Tibor, az OTP Ingatlanpont Kft. stratégiai partnere. Mindezt főként a rezsiárak körüli bizonytalanságokkal magyarázza a Balaton-felvidéken, Balatonfüred, Ajka és Keszthely térségében tevékenykedő szakember. A kereslet manapság jobbára az energiahatékony ingatlanok iránt tapasztalható, míg a rossz energiafelhasználásúak iránti igény visszaesett. Ez a tendencia az árakban is megjelent, hiszen a nem hőszigetelt ingatlanok ára csökkent.

Élet a pannon táj szívében

"Sokszor hallottuk, hogy határozzuk meg Sümeg helyét, ám ezt évszázadokkal korábban megtette már Padányi-Biró Márton, Ramassetter Vince, Kisfaludy Sándor és Eintz Ferenc. Sümeg itt, a pannon táj szívében az élő történelem, a kultúra, az irodalom, a geológia, a borkultúra hazája. Jó itt élni, s mi azon vagyunk, hogy ez a jövőben is így legyen" – fogalmazott Végh László polgármester, akivel a városnapi ünnepség után váltott szót a Napló munkatársa. Végh László szerint nem lesz könnyű év a 2023-as, de a 26 millió forintnál több rezsitámogatással a városi intézmények működtetése biztosítottnak tűnik.

Minden, ami a szüléssel, a szülőséggel összefügg

Fesztiválok forgatagának gyermekoázisaiban, a baba-mama sarkokban már sokan találkozhattak a veszprémi Lélek Éled Kör Egyesület tagjaival. Így lesz ez a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa több programján is. A civil szervezet összejövetelein főként anyukák osztják meg tapasztalataikat egymással a szülőség, a szülés témájában, közben szakértőkkel beszélgetnek. A Napló cikke szerint egymást segítik a női életúton a Lélek Éled Kör tagjai. Az egyesület minden pénteken a Jutasi KözTérben 9.30 és 11.30 között tartja meg az Anyafonal anya-baba klub találkozóit, várják az érdeklődőket ebben az anyaközösségben, mely egyben egyszerű művészeti eszközöket alkalmazó alkotókör.

Kápolna és bölcsőde épül

Uzsán a település már meglevő épületeit is hasznosítják, a tervezett felújítások sorában hamarosan az egykori postaépület következik. Azt a Zöldút pályázat keretében kápolnává alakítják, amelyre már régóta vár a község lakossága. A játszótér mögött pedig minibölcsőde kialakítása szerepel az elképzelések között. Az intézményt a szomszédos Lesenceistvánddal közösen működtetné a település – olvasható a veol.hu-n.

Egy, kettő, szánkózás!

Amint esik a hó, mindig gyorsan kihasználják a lehetőséget arra az olaszfalui iskola pedagógusai, hogy a hideg évszakban a szabadban tartsák meg a testnevelésórát. Így hétfőn a falu focipályájára vitték a diákokat. A szokásos feladatok, gyakorlatok helyett ezúttal szánkóztak, hóembert építettek, élvezték a sok havat és ugyanúgy sokat mozogtak, mint amikor a tornateremben vannak. Ilyen egy igazán kellemes téli tesióra. A nagy hógombócok formálására, a vidám csúszkálásokra akár még felnőtt korukban is emlékezhetnek a gyerekek és azt is kiemelte a Napló cikke, hogy nyáron is az egyik legkülönlegesebb, legszebb hazai sportpályának számít az olaszfalui, mert gyönyörű kilátás nyílik róla a község és az eplényi sípálya közt húzódó völgyre, a környező hegyvonulatokra.

Harminchárom éremmel zárta a 2022-es évet Farkas Mihály, az egyik legeredményesebb ajkai íjász. A sportoló többek között világbajnoki harmadik hellyel büszkélkedhet, nemzetközi versenyen kétszer ezüstérmet szerzett, valamint országos bajnokságon kétszer első, négyszer második helyen végzett – írta meg a Napló.