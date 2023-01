– A világjárvány okozta kihívásokon éppen túlléptünk, és a lezárások után elkezdtük normalizálni az életünket, amikor február végén kitört a háború a szomszédunkban. A nyár végére a konfliktus gazdasági hatásait is egyre inkább érezni kezdtük. Annyiban szerencsések vagyunk, hogy 2022 végéig a korábbi szerződések alapján fizettük a rezsidíjakat, ugyanakkor a megemelkedő energiaárak miatt ősszel létrehoztuk az energetikai tanácsot. A testület döntéseinek köszönhetően csökkentettük a város energiafelhasználását – kezdte visszatekintését Porga Gyula.

A nehézségek miatt nem lehetett zavartalan a felkészülés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 évre sem. A helyzet a polgármester szerint arra hasonlít, mint amikor valaki éppen felújítja a lakását, és közben földrengés éri az épületet. A város költségvetésének a stabilitását azonban határozott, gyors döntésekkel sikerült megőrizni – ráadásul a gazdasági társaságoktól több adó folyt be a tervezettnél –, és így el tudtuk kerülni a közszolgáltatások színvonalának radikális csökkentését.

Porga Gyula polgármester

Fotós: Pesthy Márton/Napló

– A 2022-re kitűzött célokat – beruházások elindítása, kulturális évad programjainak összeállítása – elértük, és felkészülten várjuk a jövő évet – emelte ki Porga Gyula. Veszprémben több régóta várt fejlesztés is révbe ért tavaly. – A teljes buszflottát lecseréltük a helyi közösségi közlekedésben, sőt, év közben elektromos buszokkal egészült ki a járműpark. Elkezdődött a városi úthálózat felújítása, emellett év végére elkészült a déli elkerülő, valamint megépült a 8-as és 82-es utakat összekötő szakasz is. Ami az Európa Kulturális Fővárosa 2023 beruházásait illeti, a vállalkozási szerződéseknek és az abban foglalt határidőknek megfelelően végzik a munkálatokat a kivitelezők. Amivel nem lehetünk elégedettek, az a belterületi útfelújítások tempója – fogalmazott a polgármester.

Mint ismert, Veszprém a Bakony-Balaton térséggel pályázott és nyerte el az EKF-címet. A programhoz 116 önkormányzat csatlakozott, így Veszprémen kívül is nagyon sok esemény valósul meg 2023-ban, amelyeket vegyesen önkormányzatok és civil szervezetek hoznak létre. A jövő évi események egy részével az októberi programbejelentőn ismerkedhettek meg a veszprémiek, a kulturális kínálat pedig egy mobilalkalmazáson is követhető. – A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. a rendelkezésére álló forrásokat pályázatok útján kihelyezte a projektgazdákhoz. A program összeállításánál fontos szempont volt, hogy azt mindenki a sajátjának érezze. Az utóbbi években nagyon sokan nagyon sokat tettek azért, hogy méltó módon ünnepeljünk 2023-ban – hangsúlyozta Porga Gyula.

A kulturális évadot Veszprém nyitja meg, a másik két EKF-címmel rendelkező város, a görög Elefszína és a romániai Temesvár később tartja a nyitórendezvényt. – Különleges és látványos nyitóünnepséggel készülünk: január 21-én, szombaton három helyszínen tartunk eseményeket. A Szentháromság téren a város keletkezése és keresztény gyökerei lesznek fókuszban, az Óváros téren a századelő Veszprémét idézzük meg, míg a Kossuth utcai program a mai, modern város ünnepléséről szól. Mindegyik helyszínen zenés-táncos bemutatót láthatnak az érdeklődők, és mindenhol kivetítőn követhető lesz a másik két helyszínen zajló esemény – fogalmazott a nyitóünnepségről a polgármester. A hivatalos megnyitó után igazi fesztiválhangulat várható Veszprémben, ugyanis városszerte több szabadtéri helyszínen és vendéglátó egységekben folytatódik a program és az ünneplés, amelyben a népzenétől a technóig számos zenei stílus megjelenik majd.

Porga Gyula úgy vélte, minden magyarországi település kihívások előtt áll a gazdasági nehézségek vagy a háború okozta bizonytalanság miatt. – Mi sem tudjuk ezeket kikerülni, de azt megígérhetem a veszprémieknek és a térségben élőknek, hogy a kulturális évadnak köszönhetően a jóból sokkal több jut majd nekünk, mint az ország más részein élőknek – emelte ki a polgármester, aki a veszprémi közösség erejét megvilágító történelmi párhuzamot is felidézett. – Az első világháború közepén, 1916-ban a hátországban élő veszprémiek úgy határoztak, hogy zeneiskolát hoznak létre. A kezdeményezés sikeres volt, a közadakozás révén abban az évben át is adták a zeneiskolát. Ez azt mutatja, elődeinknek fontos volt, hogy az oktatásba, a kultúrába és a közösségbe fektessenek a legnehezebb körülmények között is – tette hozzá.

A polgármester azzal lenne elégedett egy év múlva, a kulturális évad végén, ha a programok kínálta lehetőségekkel élni tudna a város és a térség lakossága, és a most még bizonytalannak tűnő esztendő nehézségeit elviselhetőbbé tenné az eseménysor. – Az EKF-nek köszönhetően az örömöt és a bánatot is közösségben, élményekkel gazdagodva tudjuk megélni, és abban bízom, hogy az erősödő közösségek senkit sem hagynak magukra, mindannyiunknak segítenek – jegyezte meg Porga Gyula.