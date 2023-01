A fáklyás merülés, ahol a parton alkalomhoz illő zene szólt és melyen mi is részt vettünk, páratlan élménnyel ajándékozta meg az embert. A merülést a szaunák épületében, a sportos alkatú, pozitív gondolkodású, vidám személyiségű Kormány Krisztián vezetésével speciális légzéstechnika, majd a parton alapos bemelegítés előzte meg. Ekkor kérdeztük meg a tréner, életmód tanácsadót egyebek mellett arról, mi veszi rá az embert, hogy merüljön az egyfokos Balatonban? A csoport alapítója felidézte, egy határozott döntés miatt történt minden. Korábban ugyanis elhízott volt és kettes típus cukorbetegséggel küzdött, amikor elhatározta, életmódot vált, hátat fordít korábbi életének. – Arra gondoltam, szeretném látni, ahogy felnőnek a gyermekeim, érvelt.

Kormány Krisztián légzéstechnikai gyakorlatot tartott a hideg vizes merülés előtt a csopaki strandon

Fotós: Kovács Erika

Elmondta még, akkoriban a turizmusban dolgozott, egy regionális ügynökséget vezetett, és döntenie kellett arról, hogy a megszokott úton megy tovább, vagy valami egészen újba kezd. Az utóbbi mellett döntött. Felkutatta, illetve megtanulta az életmódváltással, önismerettel, hidegterápiával, egészséggel kapcsolatos ismereteket, információkat, melyeket természetesen ő is követett, eszerint élt, a rendkívül kedvező változás az alkatán, az egészségében látványos volt. Arra gondolt, miért ne ismerhetnék meg mások is mindennek a jótékony hatását, ezért 2020-ban megalapította a csoportot. Az első eladást böjt témában tartotta, akkoriban még egy kis közösségnek. A dolog aztán egyre komolyabb lett, mind többen csatlakoztak hozzájuk. A téli napforduló, december 21-e témaköre, illetve a Nap járása, amikor leghosszabb ideig van sötét, különösen érdekelte, ezért tartottak már tavaly is ünnepet ezen a napon a Balatonnál, ahogy most is így történt, egy hideg vizes merüléssel a csopaki strandon. Ez az alkalom ünnep, ugyanis a megújulást jelképezi, mely ilyenkor indul el. –December 21-én, 22 óra 47 perc után az történik, hogy nagyon kicsivel, de nő a világosság, érvelt a különleges esemény mellett.

Az biztos, a hideg vizes merülés semmihez sem fogható érzéssel ajándékozta meg embert, ilyenkor teljesen megszűnik a külvilág, a stressz, átértékelődik minden, az ember csak magára figyel! Nem beszélve arról, hogy a Balatonban, fáklyával a kezében eggyé válik az életet meghatározó négy fő elemmel, így a levegővel, a vízzel, a földdel és a tűzzel.