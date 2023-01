Ahogyan Lasztovicza Gábor, a HÖOK Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjében is elmondta, az idei EFOTT fesztiválon a kultúra lesz a középpontban. – A karriertervezés, a sport és a kultúra is szerves része rendezvényeinknek, így az EFOTT fesztiválnak is. Ezen törekvésünkben társra találtunk a Pannon Egyetemben. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program öndefiníciós értékei a közösségépítés, az önkéntesség, a hagyomány az innováció és a fenntarthatóság. Hogyha kibővítjük a tudományokkal és a karrierrel, akkor megkapjuk a magyar felsőoktatás öndefiníciós értékeit is. Az EFOTT fesztivál már régóta magában hordozza a legsportosabb fesztivál címet, a tavalyi házigazda, a MATE jóvoltából a legzöldebb fesztivál címet is. A Pannon Egyetemmel közösen a kultúra területén fogunk hasonló eredményeket elérni – tette hozzá.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora kiemelte, nagyon nehéz időket élünk, emiatt kifejezetten fontos az összefogás. Ennek az egyik eszköze, ha közösségeket teremtünk, így az idei EFOTT-nak ilyen tekintetben is kiemelt szerepe van. – Nagyon fontos, hogy ezeknek a közösségeknek a környezetünk védelmére is oda kell figyelniük, amiben a Pannon Egyetem úttörő szerepet tud játszani. Azt kevesen tudják, hogy a Pannon Egyetem a fenntarthatósággal nem akkor kezdett el foglalkozni, mikor ennek a szónak különleges jelentősége lett, hanem 1974-ben, amikor az országban erről még senki nem beszélt. Az országban először indítottunk olyan képzést, amely a fenntarthatósághoz kapcsolódik – tette hozzá.

A Pannon Egyetem a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa stratégiai partnereként biztosítani tudja, hogy környezettudatos, fenntartható, innovatív, ugyanakkor felejthetetlen 23. EFOTT fesztiválon találkozhassunk idén.