A Kossuth utcán hatalmas, csaknem a húszemeletes magasságáig felérő daru fogadta az arra járókat: a tegnapi rendezvényhelyszín színpadát bontották a szakemberek. A helyszínt bekerítették, a nézelődők a korlátok mögül szemlélték a munkálatokat. A színpadszerkezet egyik oszlopán munkások szerelték szét a szerkezeti elemeket. Többen csodálkozva jegyezték meg, hogy csupán egy napra építették meg ezt a monumentális építményt.

Az Óváros téri helyszínt is sokan felkeresték, a Rákóczi utcán Verancsics Faustus lebegő alakját és repülő szerkezetét is hó lepte be éjszaka.