Képekkel emlékezett vissza az egyesület a tavalyi évre, volt mire, hiszen tizenhét perces lett a színes bemutató. Majd az Örökség-díj átadása után – amelyet, mint az megírtuk, Mayer Károly vehette át idén – polgármesteri köszöntő következett.

Sipos Ferenc polgármester elmondta, nehéz mérlegre tenni mindazt, amit az egyének vagy a közösségek tesznek a településért. Példaként azt hozta fel, hogy néha látványosabb, ha valaki felvesz a földről három csokipapírt, mint ha valaki napokig, hetekig dolgozik egy projekten. Ugyanakkor nem egyformák a lehetőségek sem. Szerinte bárki bármennyit tesz a közösségért, éppoly fontos. A lényeg, hogy szóljanak az emberek a szomszédaiknak, jöjjenek a rendezvényekre, hogy ismerjék meg egymást.

Beszélt arról is, hogy az önkormányzat nem tehet és nem is tesz különbséget a településen tevékenykedő szervezetek között, ám büszkék a tótvázsonyi közösségekre. Arra is, hogy az elmúlt években, évtizedben egyedülálló kezdeményezésekkel rukkoltak elő a helyiek. Sipos Ferenc arra biztatott, hogy álljanak a helyiek pozitívan az előttünk álló évhez, ami nem lesz egyszerű, ám hiszi: sok jó dolog fog történni Tótvázsonyban, a vármegyében és a világban is.

Az eseményt pezsgős koccintással zárták a jelenlévők.