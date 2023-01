Az olimpiai hagyományokat őrző és ápoló várpalotai csapat immár tizedik alkalommal szervezte meg a baráti körök, civil szervezetek számára meghirdetett hagyományos sportnapját, a kezdetek óta igen népszerű megmérettetésnek a Bartos iskola adott otthont.

– A város összes civil szervezetét várjuk minden évben a rendezvényünkre, ahol a Rákóczi Telepi Baráti Kör a Gyermekmosoly Nagycsaládos Egyesület, a Loncsosi Baráti Kör és természetesen a házigazda Várpalotai Olimpiai Baráti Kör sportolói jelentik a törzsgárdát, ők minden alkalommal képviseltetik magukat. A három sportág mellett az idén annyival színesítettük a programot, hogy a vállalkozó kedvűek olimpiai totót is kitölthettek a Bartos iskolában – mondta el lapunknak Szöllősi János, a VOBK elnöke.

Hozzátette, a 2004-ben alakult civil szervezet egyik fő célkitűzése már a kezdetekkor is az volt, hogy bevonják a fiatalokat a hagyományápolás mellett az aktív sporttevékenységekbe is. Erre kitűnő lehetőség a mára hagyománnyá érett sportnap, amelyre idén is sokan neveztek.

Asztaliteniszben az ifjúsági korú lányok között Nagy Krisztina győzött Fülöp Lorena és Szóládi Rebeka előtt, míg a fiúknál Csík Gergő, Seiber Martin, Szőke Dávid volt a sorrend. A felnőttek versenyében a hölgyeknél Torba Ágnes nyert Császár Zsuzsanna előtt, a férfiaknál Sztanke József lett az első, Méreg Józsefet és Fülöp Róbertet megelőzve.

A darts sportágban a női vonalon Császár Zsuzsanna bizonyult a legjobbnak a második Némethné Csurgai Zsuzsa és a harmadik Varga Krisztina előtt, a férfiak között Bakai Máté, Csík Gergő és Bartók Géza állhatott a dobogóra.

Sakkban az ifjúsági korcsoportban Éll Jázmin győzött, második lett Szóládi Rubina Amanda, a harmadik Bolla Barbara. A felnőttek között Bartók Géza zárt az első helyen Poór Gyula és Méreg József előtt. A vándorkupát a Gyermekmosoly Nagycsaládos Egyesület nyerte.