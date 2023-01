Lapunk is megírta, a veszprémi Magyar Királyi Állami Gyermekmenhelyet 1904-ben nyitották meg, az 1954. január 1-jétől Heim Pál Gyermekkórházként, később pedig, 1977 és 1995 között, a bezárásáig a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház gyermekosztályaként működött. Az ingatlanegyüttest 2007-ben az egyetem kapta meg tudományos kutatás céljából, de a fejlesztési elképzelések végül nem valósultak meg, így tovább romlott az épület és környezete állapota, állt más mellett a projektindító rendezvényre kiadott sajtóközleményben.

Fotós: Juhász-Léhi István/Napló

Az épület a Pro Architectura és Ybl-díjas építész, Anthony Gall tervei alapján épül, a több mint negyedszázada elhagyatottan álló épület 10,5 milliárd forintból újul meg. Korábban kiderült az is: a park is újjászületik, és egy 155 autót befogadni képes parkoló is létesül. Erről bárki meggyőződhet, hiszen úgynevezett "markolólesek" vannak felállítva az építkezés körül, ahonnan bárki szemügyre veheti a munkálatokat.