Jótékonysági mulatság az iskola fejlesztéséért

Rekordösszegű támogatás gyűlt össze a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi-tag-intézménye Szülői Szervezete bálján, írta meg a Napló. A Hotel Pelionban rendezett eseményen Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter megnyitóbeszédében elmondta, mi, magyarok hagyományosan úgy tartjuk, hogy jók az iskoláink, elkötelezettek a tanáraink, diákjaink érdeklődők, és ebből adódóan derűlátók vagyunk a jövővel kapcsolatban. – Még akkor is, ha tudjuk, hogy napjainkban rengeteg probléma, költségvetési és politikai vita nehezíti az oktatás mindennapjait. Ugyanakkor ez nem ok arra, hogy ne fogjunk össze helyben és országos szinten azért, hogy a magyar oktatás megőrizhesse kiváló színvonalát, és hogy a tanulók, a pedagógusok jó hangulatú közösségi munkát tudjanak folytatni. Ehhez kiváló alkalom egy jótékonysági bál, ahol ki-ki erejéhez mérten hozzájárulhat közös céljainkhoz, ahhoz, hogy a tapolcai iskola sikeresebb és színvonalasabb oktatást folytathasson a jövőben – mondta a miniszter. Dobó Zoltán polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, azt, hogy kik vagyunk, legjobban a gyermekeink mutatják meg. Tengölics Zsófia, a Mathias Corvinus Collegium képviselője a kollégium adta továbbtanulási lehetőségekről szólva elmondta, hogy amennyiben lehetőség lesz rá, a kollégium ellátogat Tapolcára, hiszen Veszprémben és Révfülöpön van már központja, így 2025-ös terjeszkedési tervébe akár Tapolca is bekerülhet. A Szülői Szervezet elnöke, Töreky Ferenc megköszönte a támogatásokat, amelyeket az iskolai eszközök felújítására, fejlesztésére fordítanak, majd a végzős diákok keringője következett a mulatság megnyitásaként.

Jó hangulat és finomságok

A finom falatoké, a pálinkáé és a táncé volt a főszerep az Arácsért Alapítvány által szervezett disznótoros rendezvényen, a helyi Szent Benedek-középiskola udvarán, írta meg a veol.hu. Kontrát Károly országgyűlési képviselő kérdésünkre a közösség jelentőségét, illetve a hagyományőrzést emelte ki a rendezvény kapcsán, amit kiválónak, régi arácsi programnak nevezett Bóka István polgármester. Kovács Örs, az alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta, örömmel szervezték meg a gasztronómiai eseményt, mely sok vendéget, köztük családokat, gyerekeket vonz a téli Balatonhoz. Az arácsi disznótorosra elkészítették saját pálinkájukat a szüret utáni törkölyből, amit a névadó ceremónián Arácsi szédítőnek neveztek el. A rendezvényre a jó hangulat mellett a télies gasztronómiai kínálat volt jellemző, finom disznótoros ételeket, forralt bort és meleg teát kínáltak. Népek táncai címmel Tímár Lajos vezetésével táncházba hívták a vendégeket.

A kitelepítésre emlékeztek Bakonynánán

Marhavagonok, bőröndök – ezek a jelképei a világháború után kitelepített német lakosság elűzésének, amely több millió embert érintett. Bakonynánáról épp 75 éve vittek el több családot. Erre a faluban szentmisével, történelmi előadással, műsorral, koszorúzással emlékeztek, számolt be a Napló. – Egy család, egy falu, egy nagyobb közösség életében mindig van olyan esemény, ami nagy hatással van az elkövetkezőkre, ami sorsfordító. Azért kell emlékeznünk ezekre a történésekre, mert erőt meríthetünk belőlük, büszkeségünket méltóképp táplálhatják, és tanulhatunk belőlük – mondta Németh Zsuzsanna polgármester a falu katolikus templomában megtartott emlékezésen. Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke beszélt arról előadásában, hogy a marhavagonok és a bőröndök a jelképei a pusztításnak, amely nyolcmillió németet érintett 1945 után, több százezer Magyarországon élőt is. A győztes hatalmak arra gondoltak, hogy homogén államokat lehet létrehozni Európában – jegyezte meg, és hozzátette: Németország lebombázott részeire kerültek a kitelepítettek, dolgozni akaró emberek, mindent hátrahagyva, amit addig magukénak tudhattak. Ovádi Péter országgyűlési képviselő koszorút helyezett el a Szent Anna-templom falán lévő emléktáblánál.

Telekhez juthatnak a letelepedni vágyók Szentbékkállán

A tavalyi év fejlesztésekben és programokban egyaránt gazdag volt, de az idei esztendő még erősebbnek ígérkezik a településen, írta meg a veol.hu. Sárvári Csaba polgármester szerint – mivel a járvány alatt több nyaralótulajdonos család leköltözött a faluba – a 218 lakosú településen a lélekszám egyre emelkedik. – A letelepedni vágyók keresik az ingatlanokat, telkeket, ezért az önkormányzat építési területeket alakít ki hamarosan – mondta a falu vezetője. – A közművesítésre pályázni szeretnénk. A Dózsa utcával párhuzamosan új utcát nyitunk, 12 telket alakítva ki, de csak családi házak építését engedjük. Az idén első írásos említése 750. évfordulóját ünnepli a település. Erről méltó módon szeretnénk megemlékezni, minden rendezvényt ennek jegyében szervezünk. A településre bevezető utaknál táblákon tüntetjük fel az évfordulót. A nyitórendezvény pünkösdkor lesz ünnepi szentmisével, később a Szent Benedek-szobrot avatjuk fel a Káli Forgatag keretében, emlékezve a község névadójára, hiszen egykor Szentbenedekkálla volt a falu neve – sorolta Sárvári Csaba, Szentbékkálla polgármestere.

Lovasbált rendeztek Sümegen

A magyar kultúrtörténet egyik fontos helyszíne Sümeg, mondta Navracsics Tibor megnyitóbeszédében a helyi Hotel Kapitány telt házas Királyok termében, ahol először rendeztek lovasbált, tudósított a Napló. A tombola bevételét a Bébi Koraszülött Mentő Alapítványnak (BKMA) ajánlották fel. Az ország legszebb választókerületének nevezte a helyet Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő, melynek, ahogy mondta, egyik ékszere Sümeg. A város több szempontból is méltó helye annak, hogy a régió lovastársadalmának képviselői itt szórakozzanak, részt vegyenek a díjátadón. Kiemelte, Sümeg a magyar kultúrtörténet olyan fontos helyszíne, melyet mindenkinek alaposabban ismernie kellene. A bált Kocsis László, a Veszprém Megyei Lovasklubok Egyesületének (VMLE) elnöke, a Koppány Lovasudvar tulajdonosa és Unger Fanni, az említett egyesület elnökségi tagja, a Somló Térség Lovas Egyesület aktív versenyzője és edzője szervezte. A bálon díjazták azokat a lovasokat, akik a nemzetközi, országos, régiós és megyei versenyeken eredményesen szerepeltek.

Visszapasszolt mobilok

Több mint kétszáz fölöslegessé vált mobiltelefont passzolt vissza az ajkai evangélikus gyülekezet a Passzold vissza, tesó! program keretében, amelyhez 2019-ben csatlakoztak az ajkaiak, számolt be a veol.hu. Kovács Viktor lelkész elmondta, nagy sikere van a programnak. A kezdeményezést többhetes kampánnyal indították, amelynek keretében nemcsak a közösség tagjai, hanem a városból is sokan leadták használt készüléküket. Tavaly programot szerveztek, amelyben a Jane Goodall Intézet szakembere tartott vetítéssel egybekötött előadást arról, hogy miért fontos a telefonokban lévő ásványok újrahasznosítása, így ugyanis nem kell újabb bányákat nyitni, hogy hozzájuthassanak ezekhez az ércekhez. Ezzel a bonobó majmok életterét és az ottani környezetet védjük. A lelkész elmondta, hogy a környezettudatos magatartás kialakítása náluk folyamatos program, tartottak előadást az egészséges táplálkozásról és a vegyszermentes háztartásról is.

Megmentettek egy pontot a hazaiak a nyitányon

Az újonc Mosonmagyaróvárt fogadta a tavaszi idény első fordulójában az FC Ajka a labdarúgó NB II. legutóbbi fordulójában, írta meg a Napló. A hazaiak várták esélyesként a találkozót, ennek ellenére a vendégcsapat szerzett vezetést az első félidő hajrájában. A mosoniak a szünet után közel álltak az újabb találathoz, ám az Ajka kapusa, Horváth Dániel bravúrral védett. A hajrá pedig a házigazdáé volt, Vogyicska Bálint gólja egy pontot ért. A hosszabbításban akár a győzelmet is megszerezhette volna Jeney Gyula együttese, azonban Görgényi fejese a bal kapufáról kifele pattant, majd Papp szabadított fel a gólvonalról.

Fókuszban az olaszrizling

Olaszrizling szerintünk címmel, a balatoni borászatok összefogásával nagyszabású borászati rendezvényt szervez a Jásdi Pince és a Szt. Donát Birtok Csopakon, február 4-én, szombaton délután egy órától, számolt be a veol.hu. Az eseményen bemutatkoznak a Balaton kiváló borászatai, lesz szakmai vacsora, és a szakemberek megosztják egymással tapasztalataikat, megvitatják a megoldásokat a borászati problémákra. Céljuk a helyi közösség fenntartása, erősítése, az olaszrizling népszerűsítése, valamint a Balaton nyári szezonon kívüli programjainak és vendéglátásának támogatása.

Történelem a mának

A Tapolcai Értékmegőrző Egyesület Zsidó bordinasztiák Tapolcán és a Balaton-felvidéken: Történelem a mának című állandó kiállítása nyílt meg a napokban a tapolcai Ózsinagógában, írta meg a Napló. Vidosa Károlyné, az egyesület alelnöke a kiállítást megnyitva ismertette a bemutatott anyagot, amelynek jelentős része saját, más része az egyesület tulajdona. Mint elmondta, a korábbi tárlatokon részben már kiállított tablók bemutatják a holokauszt városi és környékbeli áldozatainak életét. – Segítőkészek voltak, jótékonysági egyleteket alapítottak a hitközségen belül, erről is árulkodnak a dokumentumok, emlékek. A kiállításon látható egyebek mellett a tapolcai zsinagóga freskóját őrző kép, néhány dokumentum a hitközség keletkezéséről, fejlődéséről, az első világháborúban hősként harcoló zsidókról. Bemutatjuk Károly király köszönőlevelét, amelyben háláját fejezi ki és hőssé nyilvánítja őket. A Tapolcán nagy jelentőségű borászatnak ugyancsak emléket állít a tárlat, és a múltból megmaradt dokumentumok között a szentegylet kapcsos könyve másolatát ugyancsak láttatja. Amellett eredeti dokumentumokat a pénzintézet megalakulásáról, a szőlészetet-borászatot elindító Lessner Samu borkereskedő és a holokauszt áldozatainak arcképével, valamint névsorukkal. Bemutatunk a tárlókban kegytárgyakat, a tízparancsolatot, eredeti tóratekercset, hímzett ünnepi terítőt, imasálat, imakönyvet 1853-ból, imaszíjakat – mondta Vidosa Károlyné.

Önzetlen támogatás

A Városi civil alap ötmillió forintos támogatásának és a helyiek összefogásának köszönhetően új, kilencszemélyes gépjárművet vehetett át a napokban a Sümeg Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE), számolt be a veol.hu. A kisbusz kulcsait Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő adta ünnepélyesen Illés Máté tűzoltóparancsnoknak. – A sümegi tűzoltó--egyesület egy igazi közösség, olyan, amely a városban és környékén élők biztonságát szolgálja emberi életek és vagyonok megvédése által. Azt, amit mi, civilek a hétköznapi életben adottságnak és biztonságnak veszünk, azt önök garantálják akkor is, amikor váratlan veszéllyel kerülünk szembe – hangsúlyozta a miniszter, aki egyben példásnak nevezte a helyiek önzetlen támogatását. Végh László polgármester a sümegi tűzoltóság közösségteremtő erejét emelte ki beszédében. Úgy vélte, hogy abból a sok jóból, amit a tűzoltók nyújtanak a lakosság számára, a támogatók most adtak, visszaadtak valamennyit. Annyit, amennyi még hiányzott a kisbusz megvásárlásához.