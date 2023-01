Tavaly a napnyugta utáni vezetett két túrán szintén telt házat kellett hirdetni, sokan voltak kíváncsiak arra, milyen sötétben bejárni a várat. Ezért ilyen idegenvezetéseket idén is terveznek. Ugyancsak növelte a bakonyi erődítmény népszerűségét, hogy szerepelt a Várfoglalók című dokumentum-tévésorozatban, Vadon Jani mutatta be a műsorban. Ez a várkapitányt abban erősítette meg, hogy érdemes a máig megmaradt romok hírét minél több emberhez eljuttatniuk, mert aki egyszer ellátogat hozzájuk, nem bánja meg, jó élményeket szerez, s utána visszavágyik Csesznekre, és erről beszél is ismerőseinek.

Az ugyancsak kellemes meglepetést jelentett a vár munkatársainak, hogy az egykori birtokosok, az Esterházyak leszármazottai váratlanul meglátogatták a várat, ahol alaposan körülnéztek. Az szintén hasonló érzést váltott ki bennük, amikor egy vendég távozása után megtudták, híres operaénekes járt náluk, ráadásul sokakhoz hasonlóan élvezte azt a fogadtatást, amit Bobi, az egyik ott dolgozó kutyája biztosított. Szívesen körbekíséri a látogatókat, ezért gazdája Cel-ebnek nevezi, külön oldala van internetes közösségi portálon. Biztosan ez is hozzájárul, hogy szeretnek a kirándulók a cseszneki várba visszatérni. Kutyabarát intézmény, tehát a saját kedvenceiket nem kell otthon hagyniuk azoknak, akik ide indulnak. Az szintén előnye, hogy a különböző ünnepnapokon nyitva tart, például karácsonykor, szilveszterkor is sok látogatója volt, amihez persze kellett az ezt biztosító dolgozók összetartó csapata.

A helybeli, hulladék fémmel dolgozó szobrász, Rónaszéki Zoltán címeres kapuívet, majd manószobrokat készített a várba. A környékbeli falvak óvodásai a vár jellegzetes alakját ábrázoló színezőt színeztek ki, műveiket kiállították a fogadóépületben. Azokat is szívesen nézték meg a vendégek. Ugyan jelenleg a keleti palotaszárnyat nem járhatják be, de az északnyugati torony helyén kilátó nyílt, oda új korlát került, a többi részen a régit korszerűbbre, szebbre cserélték le a múlt évben. Nem változott viszont a látogatók kedvenc cseszneki története: a sok közül, ami a várhoz kapcsolódik, leginkább Wathay Lőrinc várkapitány felrobbanásán ámulnak el, ami akár Darwin-díjat érdemelne. Mindig megdöbbennek, amikor tragikomikus esetéről hallanak, mert ügyetlen módszert vetett be célja érdekében, így összehozott értelmetlen halála révén nem örökítette tovább balgaságát. Ugyanis részegen akart ágyút működésbe hozni.