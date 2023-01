Egy-egy készítmény esetében korábban is előfordult átmeneti hiány, az újdonság inkább abban van, hogy bizonyos termékekből hosszú ideje nem érkezik számottevő mennyiség a patikákba a nagykereskedőktől. A problémát fokozza, hogy több esetben olyan gyógyszerekről van szó, amelyeknek nincs megfelelő helyettesítője. A jelenség számos nyugat-európai országot érint, de hasonló nehézséggel néznek szembe például Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is. A gyógyszerhiány okai között az orosz–ukrán háborút, az energiaválságot, a termelési láncok felbomlását, a csomagolóanyagok hiányát, valamint a megugró előállítási és szállítási költségeket emlegetik a szakértők.

Alfási Tünde, a veszprémi Tündérkert Gyógyszertár vezetője érdeklődésünkre elmondta, három olyan készítményt vagy termékkört érint jelenleg a készlethiány, amelynek helyettesítése nem megoldható. Ezek közé tartoznak a tisztán amoxicillintartalmú antibiotikum készítmények , amelyből leghamarabb tavaszra ígéri a következő szállítást a nagykereskedő. Bár vannak a piacon más antibiotikumok, bizonyos esetekben ez számít a leghatásosabb és legbiztonságosabb hatóanyagnak.

Szintén hónapok óta hiánycikk a szemaglutidtartalmú, cukorbetegségek kezelésére szánt injekció. Ez népszerű készítménynek számít a cukorbetegek körében, ezért is probléma az ellátási hiány. Alfási Tünde elmondta, a termék igazságos elosztása érdekében a nagykereskedő is igyekszik szétosztani a készletet a patikák között, és gyógyszertáruk is próbál minél több betegnek segíteni. Ennek érdekében várólistát vezetnek, és ha érkezik szállítmány a nagykereskedőtől a hiányzó termékből, akkor jelzik a listán szereplő betegeknek, hogy megérkezett a várt gyógyszer. A terméknek ugyan van szájon át szedhető alternatívája, az áttérés viszont nem egyszerű az injekció formáról.

A harmadik csoport, amelyet jelentős hiány sújt, a klonazepámtartalmú szorongásoldó és epilepsziagyógyszer. Nagy baj, hogy a helyettesítő gyógyszer is kifogyott a raktárakból. A patika utoljára októberben kapott a termékből, és hiába volt kéthavi készletük, a tabletta már elfogyott, és várhatóan február közepéig hiány lesz belőle. A patikavezető elmondta, a betegektől azt kérik, hogy ne halmozzák fel a készlethiánnyal érintett készítményeket.