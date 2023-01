A karácsonyi rendezvényen Sötét György polgármester köszöntője után Pintérné Mészáros Erzsébet önkormányzati képviselő ünnepi beszédében egyebek mellett a szeretet jelentőségéről beszélt, ami összeköti a családokat, illetve a közösségeket.

Az ünnepi áldást Barkó Ágoston atya és Kiss József református segédlelkész mondta, majd szép műsort adtak a helyi gyerekek, valamint az Őszirózsa Nyugdíjas Klub.

Az önkormányzat ezúttal is minden családnak ajándékcsomaggal kedveskedett, akiknek falinaptárt is ajándékoztak, melyen a településről készült fotók láthatók. Az ünnepi eseményen szeretetvendégségre hívták az embereket, akiknek forralt bort, teát és süteményt kínáltak.

Szép közösségi programot szerveztek szilveszterkor is, amikor közös koccintással búcsúztatták az évet a balatoni település központjában, ahol újév hajnaláig szórakozhattak a megjelentek.