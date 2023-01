Ovádi Péter arról beszélt az aláírási ceremónia után, hogy a veszprémi nyugdíjasok aktívak, és büszke arra, hogy a helyi szépkorúak kitűnő közösséget alkotnak. Úgy vélte, fontos együttműködés született, ám mindennek csak akkor van értelme, ha a nyugdíjas közösségek is részt vállalnak mindebből. Szerinte az állatvédelem ügye is csak akkor lehet sikeres, ha közösen gondolkodnak a felek. Reményei szerint egy év múlva, amikor értékelik ezt az időszakot, akkor arról is be tudnak majd számolni, hogy sokan kapcsolódtak be a munkába.

Ovádi Péter az aláírási ceremónia után

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Dolgos Attila elmondta, vannak ügyek, melyek kapcsán lokálisan kell gondolkodni, az állatvédelem is ilyen. Elhangzott, több mint száz nyugdíjas-szövetkezet működik országosan, minden nagyvárosban jelen vannak. Bak Klára kutató a Szövetkezeti Kutató Intézet Nonprofit Kft. részéről a társadalmi szerepvállalás fontosságáról is beszélt, és arról is, hogy a gyakorlatban igyekeznek segíteni. Örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy részt vehetnek a tartalom kidolgozásában.

Az ünnepélyes pillanatok után a Nyugdíjas Egyetem programjára került sor, amellyel elstartolt a téli szemeszter.