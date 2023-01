– Nyugodt évnek mondható a tavalyi gazdálkodási szempontból. Két olyan nyertes pályázatunk is volt, amelynek kivitelezése 2022-ben készült el. Közel százmillió forintból újult meg az Ifjúság utca és az Építők utca Sümegen. Előbbi 383 méter, utóbbi 356 méter hosszban kapott új burkolatot, és a csapadékvíz elvezetése is rendeződött. A másik projekt, az Akácos és Korona utca megújítása a Magyar Kormány által biztosított külön keretből készült el, mivel ezt önerőből nem tudtuk volna megoldani. A tavalyi év fontos hozadéka, hogy befejeződött a kézilabda-munkacsarnok építése, amelyet sportolóink, illetve a gyerekek már használatba is vettek. Elindultak a Top Plusz pályázatok is, ahonnan a szeméttelep rekultivációjára nyertünk mintegy 300 millió forintot, a csapadékvíz-elvezetésre 485 milliót, de az óvoda környezetének megszépítésére és az ipari park fejlesztésére is kapunk ebből a keretből. Ezek komoly projektek, főként a régóta esedékes szeméttelep-rekultiváció, amely volumenében és jelentőségét tekintve is nagy – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, hogy az ipari park bővítése rendkívül lényeges pont Sümegen, hiszen a városnak jelentős adóbevétele származik az itt működő cégeknek köszönhetően, és az érdeklődés alapján további vállalkozások is jönnének a településre.

A költségvetés kapcsán úgy fogalmazott Végh László, hogy nem lesz könnyű év a 2023-as, de a 26 millió forintot meghaladó rezsitámogatással a városi intézmények működtetése biztosítottnak tűnik. – Az persze egy másik kérdés, hogy a lakosságot hogyan érinti az energiaválság, és ebben az önkormányzat milyen módon tud majd segíteni. A segélyért folyamodók száma várhatóan növekedni fog.

Ami a jövőképet illeti, a polgármester külön kiemelte, hogy Sümeg nyolcmilliárdos csomagja már a döntéshozók előtt van. Ez az átfogó terv magában foglalja a vár környékének rendbe hozását, a Szent István tér, a Kisfaludy tér és az Udvarbíró tér megszépítését. Ezzel együtt a belváros rekonstrukciója, a homlokzatok és a macskaköves útfelület helyrehozása, az úgynevezett „Porlepte" terület közművesítése és ott új egy lakónegyed kialakításának előkészítése is ennek a fejlesztési tervnek a része.

Végh László megjegyezte, Sümeg számára nagy lehetőség, hogy aktív részese a Veszprém–­Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa-programsorozatnak. – Városunkat tekintve nem újdonság, hogy Európa kultúrájának részei vagyunk, elég, ha csak Kisfaludyra, Miller Lajosra, Zoób Katira vagy legújabb ifjú tehetségünkre, Román Katalinra gondolunk. Sok évszázada így van ez, ám most ismét megmutathatjuk értékeinket. Olyan programok várják a közönséget Sümegen is, amelyek méltók a városhoz. Sok munka van abban, hogy városunk fejlődési pályára állt, bár a kívülállók nem mindig látják, hogy egy-egy rendezvény előkészítéséhez vagy egy pályázat, beruházás megvalósításához mennyi tárgyalás, utánajárás, egyeztetés szükséges. A közös munkáért éppen ezért külön köszönet jár a képviselő-testület tagjainak, hivatalunk, intézményeink dolgozóinak, önzetlen támogatást nyújtó vállalkozóinknak, civil szervezeteinknek. Hiszen csak együtt lehetünk eredményesek s lehetünk Európa része úgy, ahogy azt Kisfaludy és Ramassetter egykor megálmodta – mondta végül a polgármester.