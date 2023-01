– A faluban több beruházás is elkészült a tavalyi évre. A Magyar falu program keretében hozzávetőleg ötmilliós keretből tudtuk kicserélni a játszótér elemeit, négyszer ekkora összeg pedig a kultúrház tetőszigetelése elkészültét támogatta. Mivel beázott, sürgető volt a feladat, amelyet kisebb belső felújítások követnek majd. A Balatoni Fejlesztési Tanács a játszótér melletti kültéri fitneszpark kialakításában segített nyolcmilliós összeggel. A tavalyi év talán legnagyobb sikere, hogy csatlakozhattunk a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekthez, amelynek köszönhetően több infrastrukturális fejlesztés készült el, és rendezvények sora valósult meg. Első körben húszmilliós támogatással készült el a kultúrház belső berendezése és függönycseréje, valamint a hangosítás kialakítása, továbbá a terasz is megújult. A kültéri építményünkbe egy kisebb pályázati összegből építhettünk színpadot, és erősítő berendezést szereltünk be. A Gyertyán tanösvényt önerőből és két erdészet segítségével alakítottuk ki, de később még lesz lehetőség a fejlesztésére. Egyre nagyobb a kültéri szabadidős tevékenységek iránti érdeklődés, népszerű a tanösvény. A turistaszállónk téliesítése, fűtési rendszerének kialakítása is fontos lenne, van igény a szálláshelyre télen is – mondta a polgármester.

Szólt továbbá a két éve sikerrel, az EKF támogatásával működő művésztáborról. Annak eseményét tavaly fesztiválprogrammal bővítették ki, gyermekelőadások, színdarabok, koncertek, bábszínház, kertmozi várta az érdeklődőket.