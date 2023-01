– Ezt szeretni kell, kötelességből nem megy – válaszolta a kadét azon kérdésére, hogy mi vonzotta erre a cseppet sem veszélytelen hivatásra.

Máté ma Pápán szolgál a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőterén. Elmondta, hogy az előadás napjáig 106 ugrásra volt. Minden eshetőségre kapnak alapos felkészítést, tudniuk kell az alpintechnikával való mentést, a vízi mentést, a feszítővágó rendszerek kezelését, a favágáshoz használt eszközök kezelését. Ebből is látszik, hogy egy kutató-mentő ejtőernyősnek milyen komoly és széleskörű felkészültséggel kell rendelkeznie. A felvétel előtt orvosi és pszichológiai vizsgálaton esik át a jelentkező, ahol szintén komolyak a követelmények, már egy epekő vagy egy enyhébb gerincbetegség is kizáró ok. Kiss Máté elmondta, hogy 4000 méter magasból is ugrott már ki, ott egy perc a szabad zuhanás, majd az ejtőernyő kinyitása után egy perc alatt ér földet. Az ejtőernyők biztonságosak, ha zuhanás közben az ejtőernyős rosszul lenne vagy elveszítené az eszméletét, a tartalék ernyőt egy műszer kinyitja. A sebesség elérheti a 220 kilométert is zuhanás közben.

Fotó: Gyarmati László